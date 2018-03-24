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Колыванов: в защите сборной России не хватает 25-летних Березуцких и Игнашевичей
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Колыванов: в защите сборной России не хватает 25-летних Березуцких и Игнашевичей 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).
«Первый тайм наши очень уверенно сыграли, практически ничего не дали создать бразильцам. Играли грамотно в обороне и прессинговали соперника. Было движение. Во втором тайме ребята немного подсели, а бразильцы включили другие скорости. Стало тяжело. У нас есть определённые проблемы в обороне, но я бы не стал сейчас углубляться в это. В защитной линии не хватает свежих 25-летних Березуцких и Игнашевичей. В целом же наша сборная мне понравилась по движению и самоотдаче, особенно в первом тайме. А во втором, повторюсь, немного поплыли.
Все игроки сборной Бразилии играют в европейских чемпионатах и находятся в лучшей физической форме. У нас же чемпионат возобновился несколько недель назад, команды сыграли по два-три матча. У наших футболистов ножки не готовы, бежать было тяжело. Видно, что не успевали закрывать зоны. Бразилия же имеет высококлассных игроков из лучших команд Европы. У нас футболистов такого уровня нет, за исключением одного или двух.
Я бы не стал строго судить сборную России. Может, это и к лучшему, что сегодня мы сыграли с бразильцами, а через несколько дней нас ждут французы. Лучшие спарринги играются с командами, которые тебя несколько превосходят. К июню мы будем в другом состоянии, и будет легче играть с Саудовской Аравией и Египтом. Такие спарринги, как с Бразилией и Францией, важны: мы на них учимся и растём», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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