Колыванов: в защите сборной России не хватает 25-летних Березуцких и Игнашевичей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).

«Первый тайм наши очень уверенно сыграли, практически ничего не дали создать бразильцам. Играли грамотно в обороне и прессинговали соперника. Было движение. Во втором тайме ребята немного подсели, а бразильцы включили другие скорости. Стало тяжело. У нас есть определённые проблемы в обороне, но я бы не стал сейчас углубляться в это. В защитной линии не хватает свежих 25-летних Березуцких и Игнашевичей. В целом же наша сборная мне понравилась по движению и самоотдаче, особенно в первом тайме. А во втором, повторюсь, немного поплыли.

Все игроки сборной Бразилии играют в европейских чемпионатах и находятся в лучшей физической форме. У нас же чемпионат возобновился несколько недель назад, команды сыграли по два-три матча. У наших футболистов ножки не готовы, бежать было тяжело. Видно, что не успевали закрывать зоны. Бразилия же имеет высококлассных игроков из лучших команд Европы. У нас футболистов такого уровня нет, за исключением одного или двух.