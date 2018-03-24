Мхитарян уверен: достичь результата удастся — эксклюзив

Лучший футболист Армении и лидер национальной сборной Генрих Мхитарян в январе 2018 года поменял прописку клуба, перейдя из "Манчестер Юнайтед" в «Арсенал». В конце прошлого года игра Генриха потускнела из-за разногласий с Жозе Моуриньо . Отношения хавбека с тренером не сложились, и переход в другой клуб больше пошел на пользу Генриху, чем наоборот. Мхитарян оказался там, где мечтал играть еще 10 лет назад.

Вместе с тем Мхитарян продолжает играть за сборную Армении, которой в этом году предстоит пройти через множество испытаний. В интервью спортивному обозревателю Sputnik Армения Хачику Чахояну новоиспеченный «канонир» Генрих Мхитарян рассказал, как чувствует себя в стане лондонцев, что думает о национальной сборной Армении и каких результатов ожидает по итогам футбольного 2018 года.

Сменой клуба Генрих доволен. Он не любит сильно распространяться об уходе из-под опеки «избранного» — Генрих скромен. Но с новой командой Мхитарян чувствует себя очень комфортно.

Я рад, что сумел очень быстро влиться в игру «Арсенала». Я очень благодарен за это своей команде и тренерскому составу. Не секрет, что футбол — командная игра, и именно команда помогла мне стать частичкой «Арсенала». Весь персонал лондонской команды своим отношением, советами смог настроить меня на ту игру, в которую нужно играть в футболке «канонира».

"Арсенал" переживает не лучшие времена. В начале нулевых «канониры» входили в мировую элиту клубного футбола.. В сезоне 2003-2004 годов «Арсенал» ни разу не проиграл в Премьер-лиге и с 90 очками стал чемпионом. На сегодня это последнее чемпионство «канониров» в АПЛ, а клуб с тех пор несколько сдал свои позиции и сейчас котируется как «крепкий середнячок» лиги. Тем не менее, Генриха Мхитаряна это не смущает — он верит в грядущие победы.

Конечно, в последние годы у «Арсенала» фиксируется нехватка титулов, но я верю, что мы сумеем достичь результата в ближайшем будущем. В «Арсенале» и в «Манчестер Юнайтед» работают разные философские подходы к футболу. В составах обоих клубов играют высококлассные игроки, но в Лондоне все иначе. Команды сильно разнятся и стилем игры, и своей тактикой. Здесь все иначе — от работников стадиона до тренерского состава и футболистов. Думаю, что я смог быстро приспособиться к игре «Арсенала», потому что команда Арсена Венгера играет в атакующий футбол.

Что касается сборной Армении, Мхитарян настроен оптимистично. Лидер команды предпочитает обходиться без розовых очков и понимает, что впереди много сложностей. Но он же готов бросить им вызов, поскольку сам Генрих, как и вся команда настроены на победу. Тем более что в этом году Армении предстоит принять участие в новом турнире UEFA

Товарищеские игры сборной Армении, можно сказать, открывают новый цикл для национальный команды. 2018 год будет полон игр. Для нас очень важным будет турнир Лиги Наций. Не думаю, что будет легко выйти победителем из группы, хотя после жеребьевки многие думали только о первой строчке. Конечно, мы будем к этому стремиться, но хочу подчеркнуть: в современном футболе есть равные сборные и есть сильные сборные. Слабых нет. В сборной, как всегда, хорошая рабочая атмосфера. Надеюсь, что в конце 2018 мы сможем радоваться результатам национальной команды.

В начале интервью Генрих Мхитарян был скромен — под конец он таким и остался. Футболист знает, что он — звезда мирового масштаба, на которого обращены взоры миллионов болельщиков не только из Армении, но и со всей планеты. Тем не менее, Мхитарян считает, что его личное мастерство и уровень — всего лишь часть от общей игры сборной. Команда зависит от него, но и он — не в меньшей степени от нее.

Я признаю, что во многих случаях персональное мастерство футболиста влияет на игру, но я все равно уверен, что действия каждого по-отдельности формируют общую игру команды. Очень важно, чтобы игроки действовали как один организм, в этом случае лидеры тоже смогут проявить себя. С другой стороны, я делал и буду делать все возможное, чтобы команды, в которых я играю — «Арсенал» и сборная Армении — добивались результата.

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Генрих Мхитарян сейчас в Ереване, 24 марта он выйдет на поле в товарищеском матче Армения-Эстония. Еще через три дня сборная Армении сыграет против гостей из Литвы. Обе игры пройдут на «Республиканском» стадионе в столице Армении.