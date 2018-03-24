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Екатеринбург остался без башни. Как это было
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Екатеринбург остался без башни. Как это было 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Люди отнеслись к сносу башни по-разному. Было много как сторонников, так и противников Наконец-то, а стоял бетон среди стекла
"Мы наблюдали световое шоу на ней и было грустно и жалко"
"Жаль труд работников, кто строили"
"Все правильно, вовремя не смогли сделать полезного объекта"
"Башня не стоит ни одной человеческой жизни, все правильно"
"Я плакала, жуткая боль от потери"
"Очень интересно, классно сделали с технической точки, мы строители нам было интересно наблюдать, давно пора было сломать"
"Я не помню, чтобы ее не было, я вырос при ней"
"Я на нее никогда не обращала внимания, ни в детстве ни сейчас, пришла просто посмотреть зрелище, не каждый день сносят башни такой высоты"
Фото: Алексей Кабанов, Ксения Медведева
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