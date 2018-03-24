Канадцы на АЗИ-2018 подпевали российскому гимну

Сегодня в Хай-Ривере и Форт-Смите финальными встречами футболистов, теннисистов и волейболистов завершаются Арктические зимние игры. Когда верстался этот номер, ямальская сборная занимала третье общекомандное место, уступая лишь Аляске и Юкону. Забегая вперед, отметим: международные скандалы не повлияли на ход АЗИ-2018. Настоящий спорт далек от политики, так что на этих играх, как и подобает, установилась весьма дружелюбная атмосфера. Когда награждали восьмерку ямальских фигуристок, гимн России звучал восемь раз! В какой-то момент ведущая с улыбкой отметила, что видит, как ребята из команды Северной Альберты подпевают фавориткам соревнований. Да, воспитанницы салехардской школы фигурного катания показали замечательный результат. Каждая из них, выступая в короткой и произвольной программе, завоевали по одной золотой и серебряной медали — шестнадцать призовых мест! Всего же к пятнице в копилке ямальских спортсменов было 25 медалей-Улу высшего достоинства. Больше «золота» — 29 медалей лишь у ребят с Аляски. Правда, на АЗИ, в отличие от олимпийских игр, лидера определяют не по количеству первых мест, а по общей сумме всех завоеванных наград. Их у Ямала уже 62, это третий результат.

Спортивную честь округа на АЗИ-2018 защищают 70 спортсменов. С ними конкурируют 250 североамериканских атлетов. Впрочем, наши ребята выступают лишь в девяти видах из 19.

Успешно прошли дистанцию и наши биатлонисты. Воспитанники СДЮСШОР имени Татьяны Ахатовой из Лабытнанги бежали на лыжах и снегоступах. Правда, с винтовками у них вышла досадная заминка. При вылете из Домодедово, из-за недооформленного разрешительного документа, наши ребята убыли за рубеж «обезоруженными». Канадцы не бросили гостей в беде и выделили им винтовки из своих резервов. Благо в запасе был свободный день и все 16 ямальских биатлонистов успели пристреляться и подогнать спортивное оружие под себя. Таркосалинские бегуны на снегоступах тоже могут похвастать наградами. Дарья Меньшикова принесла команде золотую медаль, а Полина Федорова — «бронзу». В эстафете 4 по 400 метров в младшей группе выступающих быстрее всех оказался квартет ямальских спортсменов, а в старшей — наши бегуны на снегоступах взяли «серебро». С 2004 по 2016 год команда «Ямал» завоевала 478 медалей-Улу, из которых 224 золотых, 180 серебряных и 74 бронзовых. Рекорд по завоеванным наградамспортсмены Арктического региона поставили на АЗИ-2018. Тогда в их активе было 134 медали и второе общекомандное место. Для большинства ямальцев эти игры стали дебютными. Многие из них впервые оказались за границей, так что каждый день соревнований был полон впечатлений.

В лотерее среди участников АЗИ тренер команды Северной Альберты выиграл двух ямальских мишек.

Самой увлекательной околоспортивной частью АЗИ стал дружеский обмен символами игр. Едва услышав фразу pins trade (с англ. — обмен значков), ребята загорались собирательским азартом. Получить сувенир из рук золотого медалиста, конечно, круче, чем купить обычный магнитик на холодильник. Самым желанным для многих коллекционеров оказался сет значков команды канадской Альберты. Собрать его нелегко, поскольку за каждый экземпляр владельцы просят несколько российских, американских или норвежских… Больше всего нашим ребятам запомнилась церемония открытия игр. По дороге на площадь им встретилось стадо бизонов. Судя по наградам, хорошая примета! А еще их позабавила девушка из команды Северо-Западных территорий, пришедшая на церемонию в сланцах поверх разноцветных носков. В Канаде наши парни и девушки чувствуют себя настоящими звездами. — Люди постоянно спрашивают, откуда мы, каким спортом занимаемся, желают удачи. Проезжающие мимо машины сигналят в знак приветствия, а случайные прохожие с улыбкой здороваются и желают хорошего дня, — восторженно рассказывает одна из спортсменок. У Арктических зимних игр есть важная особенность: помимо развития традиционных видов спорта КМНС, организаторы сосредоточены и на сохранении национальной культуры участников соревнований. В этом году на АЗИ отправился ансамбль селькупской песни «Мачит коймы». Наши артисты выступают перед спортсменами каждый день, участвовали они и в гала-концерте в Форт-Смите.