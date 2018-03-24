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«Подчиненным Панова предстоит привыкнуть к путинскому формату», — депутат гордумы Нижнего Новгорода Алексей Бобров
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«Подчиненным Панова предстоит привыкнуть к путинскому формату», — депутат гордумы Нижнего Новгорода Алексей Бобров 

В городе N 46 минут назад
Фото: В городе N
Подчиненным главы Нижнего Новгорода Владимира Панова еще предстоит привыкнуть к путинскому формату. Об этом заявил депутат городской думы Алексей Бобров по итогам встречи мэра с жителями Сормовского района, которая состоялась 21 марта.
По словам Боброва, который присутствовал на встрече, Владимир Панов, имеющий богатое депутатское прошлое, привык к прямому общению с людьми и спокойно «держит» зал в 900 человек. Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы, за два с половиной часа мэр ответил более чем на 40 устных вопросов. Еще 250 обращений сормовичи направили письменно.
Это ведь своего рода экзамен: если ты публично пообещал, то уже не можешь не решить. Жители задавали разные вопросы, в том числе и достаточно острые: про железнодорожный переезд на Циолковского, про метро, про ФОК, который очень ждут… Надо отдать должное главе города — он отвечал предельно честно, не обещал невыполнимое. Понятно, что все три темы очень сложные, но сам факт внимания со стороны администрации, готовность обсуждать говорит о том, что есть желание сдвинуть их с мертвой точки.
Алексей Бобров
депутат горосдкой думы Нижнего Новгорода
Напомним, Владимир Панов планирует встречаться с нижегородцами каждый месяц.
Фото: Городская дума Нижнего Новгорода
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