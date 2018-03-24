Уткин: «Сборная России играет не в футбол, а в пинбол»

Известный комментатор и телеведущий Василий Уткин поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Бразилии со счетом 0:3 в домашнем контрольном матче.

«Нет ни слова правды в том, что. В ней появляются новые игроки, и появляются вынужденно, и на то, чтобы их наиграть, времени мало — это правда. Но когда в деревенской избе меняют несколько бревен (это называется — венцы), это не новый дом. Или когда в квартире меняют окна или двери — это тоже не новоселье.

Сборная та же. В ней три центральных защитника. Был центральный Васин — стал Кутепов. Был правее Джикия — стал Гранат (а вообще вместо одного из них будет Нейштетер). В ней по одному игроку на флангах. Это ротационная позиция, что правильно. В ней два центральных полузащитника с сугубо оборонительным заданием. И еще одна позиция неизменная, уже после травмы Кокорина именная — центрфорвард. Это Смолов.

В розыгрыше, так сказать, в свободном тренерском поиске, в поисках стиля игры два места у сборной. Это игроки между Смоловым и двойной линией обороны, которая состоит из семи человек. На эти две позиции претендуют Головин, Дзагоев, два Миранчука, Черышев и Габулов. Поскольку Габулов в сборной все равно не для игры, а для микроклимата, то будем считать его запасным атакующим полузащитником, потому что вратарей-то надо три настоящих. Мало ли что. Таково построение сборной во всех матчах, начиная с Кубка Конфедераций. Во всех без исключения.

Что характеризует класс команды? Стадии перехода. От обороны к атаке и от атаки к обороне. Первый вопрос почти не актуален, если сборная России действует на контратаках. Как было почти весь первый тайм с Бразилией. Основные силы подтягиваются вперед с осторожностью Харви Вайнштейна при знакомстве с девушкой в период с прошлой осени до наших дней.

Как мы начинаем атаки? А как их вообще начинают? Либо опускается за мячом опорный хав: но — Глушаков, Зобнин, экзамены, сессия; не вариант. Либо через фланг — ну, не видел таких попыток.

Сборная России в основном выводила мяч вперед через вынос от Акинфеева. Итог: вся борьба проиграна. Лучший вариант — если бразильцы выносили мяч в аут. Рукой Игорь также бросал неудачно и во втором тайме перестал совсем. Но и это нельзя назвать вариантом игры. Это не фут-, это пинбол: шарик ты выбиваешь как можно дальше, но он все равно непременно свалится на тебя обратно, а сам забить ты не можешь. Там просто нет ворот. Вот мы и начинаем одну пинбольную атаку за другой», — написал Уткин в «Телеграме».