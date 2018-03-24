За два с половиной месяца до старта чемпионата мира 2018 сборная России снова начинает с нуля. В пятницу вечером в «Лужниках» наша команда проиграла Бразилии 0:3. Спортивный обозреватель «Казанского репортера» выделяет главные проблемы, у которых есть и казанский след. … В такие моменты ты снова понимаешь, что российский футбол — это какое-то особое извращение, которому нет никакого здравого объяснения. Можно снова начать с азов, запеть про детский футбол, подготовку игроков в глубинке, гигантские зарплаты и лимит на легионеров, но сейчас уже реально поздно. Отлично помню, как в декабре 2010-го смотрел на то, как в то время президент ФИФА Блатер, достает из аквариума шар, а в нем бумажка с надписью Russia. «Ох, елки-палки! Вот и заживем», — думал я тогда. На календаре 24 марта, а 14 июня нам играть первый матч домашнего Мундиаля. Восемь лет пролетели в один миг, а у нас есть только семь готовых стадионов. Но остальные пять еще успеют запустить, также как и гостиницы с мостами, а вот построить команду мы уже не успеем. Восьми лет оказалось маловато…ТРЕНЕР Стать тренером на домашнем ЧМ — высшая привилегия. Это то, к чему люди идут всю жизнь. Круче уже некуда. Сборную России тренирует Станислав Черчесов. На этом, в принципе, можно и закончить. Пожалуй, еще никогда в своей истории у национальной команды не был такой низкий рейтинг «в народе». Даже при сухаре Капелло было не так ужасно. Итальянец абсолютно не подходил нам ментально, но там хотя бы бала видна генеральная линия. Было понятно, что он хочет, и куда мы движемся. Сейчас, лично мне, не понятно абсолютно ничего. Причем, именно сейчас у нас подросло то самое перспективное поколение: Головин, Миранчук, Зобнин, Кузяев, в самом соку Глушаков и Смолов. Нельзя сказать, что тренер ограничен в выборе. Он просто не верно расставляет акценты внутри. «РУБИН»Сейчас у Черчесова есть оправдание на случай неудачного исхода. Из сборной по одному, из-за тяжелейших травм, вылетели: Джикия, Васин и Кокорин. Первые двое наигрывались, как основные центральные защитники, а форвард «Зенита», проводящий лучший сезон в жизни, должен был стать основной атакующей силой. Но травмы — часть игры и тренер должен подстраиваться под обстоятельства. Черчесов надеялся уговорить вернуться Игнашевича и братьев Березуцких, но заслуженные пенсионеры российского футбола честно дали понять, что не готовы. Тогда тренер пробежался по всем клубам РФПЛ и понял, что в «Рубине» есть сразу три центральных защитника. Еще одна черта Черчесова — при прочих равных, он предпочитает вызывать только тех, с кем сам работал. Кудряшов и Гранат пересекались с тренером в «Тереке» и «Динамо», а Камболова он вызвал даже несмотря на провальную игру последнего со «Спартаком». Уже в сборной Камболов получил травму и Черчесов признался, что если бы не это, то против Бразилии сыграл бы полностью «рубиновый» центр: Гранат-Камболов-Кудряшов, но в пятницу в «Лужниках» Руслана заменил «спартаковец» Илья Кутепов. А МЫ ЗАБЬЕМ, СКОЛЬКО ЗАХОТИМ Бразильцы привезли в Москву всех, кроме травмированного Неймара. Пятикратные чемпионы мира нынче на ходу. Бразилия в футболе — это всегда что-то особенное. Но нынешняя команда уже не просто «кудесники мяча», которые устраивали карнавал в каждом матче в ущерб результату. Сейчас пятикратные чемпионы мира добавили в свою игру прагматизма. Они выиграли тяжелейший южно-американский отбор за явным преимуществом и одними из первых заказывали билеты в Россию. И на фоне такого грозного соперника наша команда не показала ничего. В первом тайме Коутиньо, Виллиан и остальные присматривались и нащупывали слабые места, а после перерыва ударили по полной. Этот ураган длился всего 13 минут, но уместил в себя три гола. Если бы не Игорь Акинфеев, то Бразилия забила бы 7-8. Наша команда имела по одному моменту в каждом из таймов, но только в одну пятиминутку реально играла с гостями на равных. Когда Бразилия «включалась», то разница в технике, скорости, а главное в мышлении была колоссальной. А что же наши Гранат и Кудряшов? То, что получалось против «Анжи» и «Тосно» здесь не прокатывало. До поры до времени за счет спасений Акинфеева их ошибки сглаживались, но в эпизодах с голами все было, как на ладони. Сначала Гранат не доиграл до конца эпизод с Мирандой и позволил тому добить мяч в сетку (0:1). Следом центральные защитники слишком сильно разорвали дистанцию между собой и позволили ворваться туда Паулинью — пенальти (0:2). Третий гол — апофеоз слабой тактической выучки и взаимопонимания. Виллиан собрал всю защиту в одну кучу и выдал идеальный пас в центр вратарской — вынимай третий. Гранат и Кудряшов, как и вся команда (кроме Акинфеева и Головина) получили очень низкие оценки и плохую прессу. Через четыре дня сборная России уже в Петербурге примет Францию, которая приедет очень злой, после поражения в Париже от Колумбии (2:3). Там, скорее всего, сыграет целое трио из «Рубина». Это будет моментом истины. Если все будет так же, как с Бразилией, то от грязи не отмоются очень долго. Россия — Бразилия 0:3 (0:0) Голы: Миранда, 53 (0:1). Коутиньо, 62, с пенальти (0:2). Паулиньо, 66 (0:3). Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Гранат, Комбаров (Жирков, 76), Самедов (Смольников, 80), Зобнин (Ерохин, 85), Головин, Ал. Миранчук (Дзагоев, 53), Глушаков (Ан. Миранчук, 64), Смолов (Заболотный, 71). Бразилия: Алисон, Дани Алвес (Фагнер, 83), Марсело, Жоао Миранда (Жеромел, 86), Тьяго Силва, Каземиро, Коутиньо (Фред, 79), Паулиньо (Ренато Аугусто, 71), Виллиан (Тайсон, 79), Дуглас Коста, Жезус (Фирмино, 65). Судьи: Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук, Олег Маслянко (все — Беларусь). 23 марта. Москва. Стадион «Лужники». 59263 зрителя. –1 градус. Роман Октябрев.