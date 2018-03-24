Азаренко, Джокович, Бушар, Федерер, Курникова, Возняцки, Зверев в соцсетях

Пока Зверев и Гаврилова ходят на баскетбол, Джокович общается с футболистами, а Азаренко и Федерер гуляют с детьми на пляже Майами.

Супертурнир в Майами с общим призовым фондом около 16 млн долларов набирает обороты. Кто-то уже сыграл матчи и в одиночке, и в паре и уже пакует чемоданы, а кто-то, как Федерер или Мугуруса, ещё даже не провёл ни одной встречи.

Роджер Федерер поздно приехал в Майами из Чикаго с презентационных мероприятий по поводу второго розыгрыша Кубка Лэйвера, но подготовиться к турниру у швейцарца время было, поскольку сеяные из его половины сетки вступают в борьбу последними — только в субботу, 24 марта. Поэтому Федерер воспользовался возможностью чуть больше, чем обычно, пообщаться с семьёй и погулять по пляжу.

Но и про тренировки Роджер не забывал. Вот, например, Томаш Бердых снял целый фоторепортаж о совместной тренировке с первой ракеткой мира. Начал чех, как и положено крутому репортёру, издалека. Опубликовал движущуюся впереди машину под номером «Федерер» и написал: «Когда вы едете не тренировку, и номер парня говорит — кто ваш оппонент на этой тренировке».

А потом в доказательство того, что тренировка всё же была, Бердых показал всем совместную фотографию со швейцарцем во время короткой паузы на тренировке.

Фабио Фоньини тоже пока не вступал в борьбу, но зато итальянец смог взять уроки кулинарии. Теперь будет кормить жену — известную теннисистку Флавию Пеннетту — и сына не только в переносном смысле, зарабатывая деньги, но и в самом что ни на есть прямом — готовя разнообразные блюда, в частности — кубинские сэндвичи.

Майами, как известно, город контрастов, и во время тренировки можно встретить знаменитого соотечественника — футболиста Кристиана Вьери.

Хотя у женщин полностью завершились два круга, среди них есть одна теннисистка, которая так пока не провела ни одного матча — это Гарбинье Мугуруса. Дело в том, что соперница испанки по второму раунду — юная американка Аманда Анисимова — снялась с соревнований из-за травмы. В третьем круге Мугурусе играть с ёще одной представительницей США — Кристиной Макхэйл , так что пока испанке можно похватать перед всеми обложкой нового журнала со своим изображением.

Соотечественник Гарбинье — Фелисьяно Лопес — тоже попал на обложку журнала. Минувшей ночью он уже выбыл из борьбы в одиночке, проиграв 21-летнему американку Джареду Доналдсону . Однако у Фелисьяно ещё есть возможность побороться за главный приз турнира в Майами в паре с однофамильцем Марком Лопесом

Уже закончила выступление на турнире Эжени Бушар . В одиночке она не пробилась в основу из квалификации, а в парном разряде проиграла вместе со Слоан Стивенс российскому дуэту Веснина/Макарова. Но нельзя сказать, что канадка плохо провела время в Майами. Ей будет что вспомнить — хотя бы вечеринку перед турниром, на которой её обучали секретам кулинарии.

Не упускает случая сходить на пляж и пообщаться с сыном Лео белоруска Виктория Азаренко . В турнирном плане у Вики пока всё хорошо: она обыграла двух американок — Катрин Беллис и Мэдисон Кис. Впереди — встреча третьего круга с Анастасией Севастовой из Латвии.

Виктория старается не пропускать ни одной минуты для общения с сыном, а чтобы связь между ними не ослабевала и во время матча, она вывела маркером на своих кроссовках вместе с сердечком имя самого дорогого для неё человека.

Успешно выступает в Майами и 19-летняя Софья Кенин — американка с русскими корнями. Она родилась в Москве, но потом уехала с родителями в США и тренировалась в академии Ника Боллетьери. Узнаёте? Да это Анна Курникова с маленькой Соней на руках. Вот эта милая кроха выбила во втором круге из сетки турнира первую ракетку России и финалистку недавнего Индиан-Уэллса — Дарью Касаткину

Кстати Касаткина — не единственная из сеяных, уже зачехливших ракетку на турнире. Неожиданно во втором круге уступила Монике Пуиг датчанка Каролина Возняцки . А ведь она могла побороться не тока за главный приз соревнований во Флориде, но и возможность уже в ближайшие недели вернуть себе звание первой ракетки мира. И теперь румынка Симона Халеп ещё больше отдалилась от преследовательниц. Однако поражение — это всегда шанс на обновление, возможность что-то в себе поменять. Например, причёску.

Новаку Джоковичу тоже сейчас нелегко. Он никак не может обрести прежнюю форму после травмы. Серб проиграл во втором раунде одиночки французу Пэру, завершил выступления и в паре с Виктором Троицки . Нелегко Новаку ещё и потому, что он приехал во Флориду без своих тренеров — Андре Агасси и Радека Штепанека. Но Джоковича все любят и поддерживают, особенно представители балканских стран. В том числе и футболисты сборной Хорватии, приехавшие в Майами на товарищеский матч против команды Перу.