Опасное хобби: рыбаки в Беларуси испытывают лед на прочность

В Беларуси за сезон более полусотни рыбаков провалились под лед. Спасатели напоминают любителям экстремальной ловли правила безопасности, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Водолазы выходят на Минское море, даже если там воды по колено. На тонком льду сидят сотни рыбаков. Март богат на солидные трофеи — плотву, лещей и окуней. В стремлении поймать больше люди игнорируют элементарные правила безопасности.

Спасательный линь должен быть у каждого рыбака. Однако веревка и жилет не помогут, если выходишь на лед один, напоминают специалисты. Большая нагрузка, припекающее солнце и размывы — с каждым днем лед становится тоньше.

«Сам он меняет свою структуру. Становится кристаллическим. С виду он выглядит 25 сантиметров, но рассыпается в кристаллы от небольшого давления, удара», — говорит водолаз Константин Чернявский

Насколько сложно выбраться из воды на лед, который обламывается от одного прикосновения, некоторые рыбаки знают не по рассказам знакомых. Несмотря на то, что их хобби едва не стоило им жизни, отказаться от зимней рыбалки они не могут.

«Если я дня три не приеду, мне плохо. Понимаете? Меня тянет на лед. Как сказать? Адреналин…», — говорит рыбак Константин Тарасевич.

Пока рыболовы испытывают лед на прочность, спасатели каждый день погружаются на глубину и отрабатывают поиск объектов при нулевой видимости. С наступлением весны работы у них значительно прибавляется.

«У нас два опасных периода: это когда лед начинает становиться и когда лед начинает таять. Здесь большая акватория, Минское море. Здесь бывает и льдины отрываются, когда нам приходится рыбаков снимать со льдин», — говорит начальник спасательной станции Николай Клочков.

С 1 апреля в Беларуси будет действовать запрет на подледную ловлю. Это значит, что рыбачить можно будет только с берега.

За зиму в Беларуси погибли подо льдом 15 человек, трое из них — дети.

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