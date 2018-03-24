На площади Ленина установили гигантские часы с обратным отсчётом времени

На площади Ленина установили гигантские часы, которые показывают сколько времени осталось до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. На запуске часов побывал корреспондент НГС.

«Таких часов по стране установлено уже одиннадцать. Двенадцатые — в Новосибирске. Первые запущены в 2015 году в Москве. Установлены часы во всех городах-организаторах и которые примут чемпионат. Новосибирск — исключение, но он третий по величине в России после Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому принято решение установить и здесь. Наконец среди местных жителей очень много футбольных болельщиков. Идея проекта и дизайн часов принадлежит нашей компании», — рассказала член совета директоров, коммерческий директор компании «САН ИнБев» Анна Миронова

Часы высотой 2,8 м изготовлены швейцарской компанией Hublot в стилистике бренда футбольного чемпионата, оснащены wi-fi роутером и встроенный камерой. С её помощью любой желающий может бесплатно сделать фотографию в футбольном оформлении и отправить её на электронную почту.

По всем 12 городам хронометры соединены в одну сеть, оснащены антивандальным покрытием и контролируются в круглосуточном режиме. После завершения проекта часы или передадут в музей FIFA или оставят в городах, заметила Анна Миронова, уточнив, что окончательное решение ещё не принято.

Пять лет назад на площади Ленина устанавливали четырёхметровые часы, которые вели отчёт времени до Олимпийских игр в Сочи.