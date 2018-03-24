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Директор Williams Лоу: Сироткин и Стролл несколько разочаровали
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Директор Williams Лоу: Сироткин и Стролл несколько разочаровали 

Вести.Ru 1 час назад
Один из руководителей формулической команды Williams, технический директор Падди Лоу высказал неудовольствие выступлением гонщиков свойе «конюшни» в квалификации Гран-при Австралии. Как уже сообщали Вести.Ru, россиянин Сергей Сироткин занял 19-е место, а Лэнс Стролл — 14-е.
"В целом мы показали разочаровывающий результат, потому что и пилоты, и болиды имели больший потенциал, — цитирует Лоу «Спорт-экспресс» со ссылкой на официальный сайт Williams. — У нас два молодых гонщика, один из них новичок, другому всего 19 лет. Они оба прогрессируют. Но нам нужно многое сделать в развитии машины в ближайшее время".
По словам Лоу, в первом сегменте круга на автодроме «Мельбурн-парк» Сироткин и Стролл показали хорошие стартовые попытки: «Сергей прогрессировал на втором круге, но допустил ошибку во втором секторе, который стоил ему шанса попасть во второй сегмент. Лэнс ошибся в третьем повороте».
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