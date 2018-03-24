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Тутта Ларсен ответила на критику
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Тутта Ларсен ответила на критику 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Тутта Ларсен откровенно поговорила с читателями Инстаграма о своем успехе.
Ларсен отметила, что под ее фотографией на фоне Мерседеса многие читатели оставили неприятные комментарии, суть которых заключалась в мысли «хвастаться плохо». Телеведущую задело высказывание о том, что медсестра из провинциального города никогда не сможет накопить на такую роскошную машину, хотя будет работать с максимальной самоотдачей.
"Что если я буду скрывать, что езжу на дорогом автомобиле или ношу в ушах бриллианты, жизнь медсестры станет иной?" — отметила телеведущая и добавила, что у каждого человека есть творческая энергия. Если человек умеет направлять ее в правильное русло, он становится успешным. Как отмечает Ларсен, многие просто закапывают свой дар, обвиняя в неудачах государство, близких или более успешных людей.
Тутта отметила, что раньше тоже завидовала более успешным людям, из-за чего теряла энергию напрасно. Телеведущая призвала читателей не обсуждать успехи других, а сосредоточиться на себе, чтобы обнаружить сильные стороны и правильно их использовать в жизни.
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