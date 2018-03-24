Роб Клинкхаммер: Победы в Магнитогорске дали нам запас прочности

Казанцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Восточной конференции

— Это была крутая игра, как и вся серия. Ребята молодцы, сегодня все постарались, хорошо отыграли. Сразу забили быстро два гола, это помогло. Была большая мотивация выиграть именно сегодня, «Магнитка» — опасная команда и мы понимали, что второго шанса завершить серию в нашу пользу могло и не быть.