РФПЛ останется без денег, Роналду оформит переход в «Ньюкасл», Усманов променяет «Арсенал» на «Милан»: горячие слухи недели

"Евро-Футбол.ру" с особым пристрастием изучил самые горячие слухи недели и представил их вашему вниманию.

РФПЛ без денег

Следующий сезон лучшая лига России может провести без титульного спонсора. Нынешний инвестор лиги — ПАО СК «Росгосстрах» — отказывается от продления контракта с российской футбольной Премьер-лигой. Срок нынешнего соглашения истекает в июле 2018 года. Генеральный директор страховой компании Николаус Фрай отметил, что отказ от спонсирования лиги является следующим продуманным шагом компании, которая после перехода под влияние АО «Открытие», будет и дальше не привлекаться в непрофильные активы. Отметим, что до возвращения ПАО СК «Росгосстрах» титульным спонсором нашей РФПЛ была другая страховая компания — АО СГ «СОГАЗ» . По предварительной неподтверждённой информации Премьер-лига сама пожелала отказаться от института титульного спонсирования. По другой версии — РФПЛ может снова получить приставку СОГАЗ при любых официальных упоминаниях в СМИ. Так или иначе, в случае отказа от спонсирования РФПЛ понизит свой бюджет и вероятнее всего откажется от других крупных объектов. Всё-таки лучше, чтобы наш футбол имел под собой крыло сильной компании.

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Золотые времена возвращаются в английский клуб «Ньюкасл». Новым инвестором «сорок» может стать знаменитый боксёр Флойд Мейвейзер. Знаменитый чемпион является давним фанатом «Ньюкасла». «В этом городе умеют праздновать так, как никто в мире. В прошлом году я познакомился с некоторыми игроками, они прекрасные футболисты», — отметил боксёр. Как отмечает издание Marca, Мейвейзер войдёт в команду с большим объёмом финансирования и первой покупкой команды может стать португалец Криштиану Роналду. Чемпион Европы-2016 давно дружит с Мейвейзером и боксёру не составит труда предложить Рону более-менее выгодное предложение. Сам португалец неоднократно отмечал, что ему импонирует Англия и в конце карьеры он ещё хочет несколько раз окунуться в атмосферу АПЛ.

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Пока Флойд Мейвейзер собирается пригласить в Англию Криштиану Роналду, в противоположном направлении отправится Алишер Усманов. По сообщениям итальянского издания Calciomercato Алишер Бурханович собирается приобрести акции «Милана». Нынешний глава «россонери» китаец Ли Юнхун испытывает финансовые трудности, прямым подтверждением которого выступает то обстоятельство, что Ли был вынужден одолжить 30-35 миллионов евро у фонда Elliott Management для содержания клуба до конца сезона. На данный момент текущий долг Ли Юнхуна составляет уже 300 миллионов евро. Сообщается, что Усманову стало известно о предстоящей продаже «Милана» из уст руководителя этого фонда Пола Сингера . Если вариант у Алишера Бурхановича с итальянской командой не состоится, то на помощь Усманову придёт испанская «Севилья». В 2017 году Усманова также связывали с приобретением прав на бельгийский «Андерлехт», но тогда слухи так и остались пустыми разговорами. Напомним, что сейчас Усманов является владельцем почти 30% акций «канониров».

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Слежка за «Амкаром»

Очень изощрённо поворачивается ситуация вокруг переноса матча «Амкар» — «Локомотив». Напомним предысторию: игра должна была пройти 31 марта в Перми, но затем стало известно решение РФС отозвать лицензию у пермского стадиона, вследствие чего «Амкар» уже не может принимать гостей на домашнем поле. Уральцы моментально высказали идею проведения матча в Хабаровске, с чем не были согласны в Москве представители «Локомотива». В конце прошлого года «красно-зелёные» уже играли на Дальнем Востоке в немыслимых погодных условиях и тогда встреча завершилась победой для гостей. Повторять печальный опыт никто не хотел. Естественно, стороны начали бойкотировать позиции друг друга пока не пришли к единому консенсусу: игра состоится в…Москве на «РЖД Арене». «Локомотив» оплатит все расходы гостям, а «Амкар» получит прибыль в размере 20 миллионов рублей, в том числе, от реализации билетов. Странное решение двух клубов уже раскритиковали видные деятели отечественного футбола и теперь по факту прилёта пермской команды в Москву за ней может быть установлена дополнительная слежка со стороны представителей прессы, которые постараются отследить все контакты клуба с представителями «Локомотива».

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Пирло станет тренером сборной Италии