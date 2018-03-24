В Единый день ГТО в Самаре прошло награждение жителей региона знаками отличия

Сегодня, 24 марта, в рамках Единого дня ГТО первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин провел награждение жителей региона знаками отличия. Об этом сообщает региональный Минспорт в своём официальном аккаунте в «Твиттере».

Обладателями знаков отличия стали люди различных возрастов и профессий: чиновники, учителя, врачи, инженеры и многие другие. В частности, награждены руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев и консультант регионального министерства спорта Александр Кашин

Фото: твиттер-аккаунт министерства спорта Самарской области

Напомним, сегодня в «МТЛ Арене» проходит Единый день ГТО. В ближайшие четыре часа, с 2-х до 6-ти, жители губернии смогут сдать нормативы — официально или в тестовом режиме.

Фото: твиттер-аккаунт министерства спорта Самарской области

В это же время здесь будут работать интерактивные площадки по мини-гольфу, армрестлингу, ориентированию, настольным играм, а также аттракционы для маленьких посетителей.