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В Единый день ГТО в Самаре прошло награждение жителей региона знаками отличия
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В Единый день ГТО в Самаре прошло награждение жителей региона знаками отличия 

ТРК Губерния 21 минуту назад
Фото: ТРК Губерния
Сегодня, 24 марта, в рамках Единого дня ГТО первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин провел награждение жителей региона знаками отличия. Об этом сообщает региональный Минспорт в своём официальном аккаунте в «Твиттере».
Фото: твиттер-аккаунт министерства спорта Самарской области
Обладателями знаков отличия стали люди различных возрастов и профессий: чиновники, учителя, врачи, инженеры и многие другие. В частности, награждены руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев и консультант регионального министерства спорта Александр Кашин.
Фото: твиттер-аккаунт министерства спорта Самарской области
Напомним, сегодня в «МТЛ Арене» проходит Единый день ГТО. В ближайшие четыре часа, с 2-х до 6-ти, жители губернии смогут сдать нормативы — официально или в тестовом режиме.
Фото: твиттер-аккаунт министерства спорта Самарской области
В это же время здесь будут работать интерактивные площадки по мини-гольфу, армрестлингу, ориентированию, настольным играм, а также аттракционы для маленьких посетителей.
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