Хавбек «Ростова» Мусса Думбия сообщил о конфликте с руководством клуба

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия рассказал, почему перестал тренироваться и появляться в составе команды после зимней паузы в РФПЛ.

«Руководство клуба хочет, чтобы я продлил контракт. Я отказался, поскольку хочу отправиться в другое место. Из-за этого руководство отстранило меня. Я тоже решил больше не тренироваться с первой командой. Считаю это неуважением в свой адрес. Руководство хочет заставить меня продлить контракт, но я хочу уйти и поискать счастье где-нибудь ещё», — цитирует Думбию Footmali.

В нынешнем сезоне РФПЛ 23-летний малийский футболист принял участие в 18 матчах за «Ростов».