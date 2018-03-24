Валерий Петраков: Результатом сегодняшнего матча категорически недоволен

— Мы провели хорошую игру по содержанию, имели игровое преимущество. К сожалению, не добились победы. С чем это связано? У нас есть внутренние моменты, которые мы обсудим на разборе игры. По первому тайму считаю, что некоторые футболисты в группе атаки играли неправильно. Острота была, но в целом игру хотели построить по-другому. Когда мяч доходил до линии атаки, либо теряли мяч, либо упрощали игру, так что создать что-то было сложно. Во втором тайме грубейшая ошибка Пулича привела к голу, и после этого мы прилагали максимум усилий, чтобы перевернуть результат. К сожалению, сумели забить только один мяч.

Недоволен качеством судейства. Нужно иметь понимание в моментах. Когда идет борьба — нужно давать побороться. А когда игроки прыгают, симулируют, а арбитр на все этим моменты поддается… Идут затяжки времени. Я не говорю, что это кардинально поменяло ход игры. Но хочется, чтобы судья давал побороться, поиграть.