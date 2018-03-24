Песков: отзыв посла ЕС в Москве является проявлением солидарности с Великобританией

"Мы понимаем, что внутри Евросоюза, внутри НАТО , существуют определенные «параметры солидарности», и поэтому страны таким образом эту солидарность проявляют", — сказал он.

"Но мы обращаем внимание на «искусно» используемые формулировки, ведь однозначных формулировок по предъявлению каких-то обвинений Российской Федерации не использует никто, ни Британия, ни союзники Великобритании. И в этом, на наш взгляд, абсурдность ситуации", — заметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что попытки России способствовать выяснению обстоятельств произошедшего в Солсбери до сих пор не увенчались успехом. «Наши намерения и попытки на разных уровнях что-либо объяснить натыкаются на стену непонимания и стену нежелания слушать. Попросту говоря, британский посол не приходит в МИД Российской Федерации, когда там сидят люди, готовые ответить на любые вопросы», — подчеркнул Песков.

В пятницу, 23 марта, Европейский союз принял решение об отзыве своего посла из Москвы. Это первый подобный случай за всю историю отношений между ЕС и Россией.