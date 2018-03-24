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Сэм Тан покатался на оленьей упряжке. Ямал и Сингапур обсуждают вопросы сотрудничества
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Сэм Тан покатался на оленьей упряжке. Ямал и Сингапур обсуждают вопросы сотрудничества 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 24 марта, в правительстве ЯНАО вице-губернатор автономного округа Ирина Соколова и депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков встретились с государственным министром в Канцелярии премьер министра, министром иностранных дел, министром трудовых ресурсов Сингапура господином Сэмом Таном и общественниками. Сэм Тан поблагодарил за приглашение на Ямал и оказанное радушие.
«Для меня быть на Ямале — это очень необычный опыт. Несмотря на то, что сегодня у вас немножко холодно, в душе я чувствую тепло и это в первую очередь благодаря радушию и гостеприимству, которую вы нам оказали. Я получил сегодня большое удовольствие от участия в праздновании Дня оленевода. Мне никогда раньше не приходилось участвовать в чем-либо подобным. Я даже покатался на оленьих упряжках. Это впечатление на всю жизнь», — поделился эмоциями Сэм Тан.
В ответ Григорий Ледков подчеркнул, что очень рад, что делегация Сингапура нашла время и приехала на Ямал.
«Ваш визит очень важен. Нас объединяет работа в арктическом совете. Ваш пример будет очень показателен в нашей работе в Арктическом совете. В Арктике мы видим первого представителя страны-наблюдателя Арктического совета, которые приехали познакомиться с жизнью коренных народов. Мы очень рассчитываем на наше дальнейшее качественное международное сотрудничество», — сказал парламентарий.
Ирина Соколова отметила, что губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин убеждён в том, что сохранение самобытного уклада жизни коренных народов, их благополучия, устойчивого развития — одна из основных задач развития региона.
«Эта задача решается благодаря постоянному общению представителей власти и населения и все законодательные инициативы, которые касаются жизни коренных народов, проходят у нас общественное обсуждение. Во всех городах и районах округа работают общественные организации, их представители входят в Общественную палату Ямала и общественные советы на всех уровнях власти. Интересы общественных лидеров на местах представляют присутствующие сегодня Григорий Ледков и Эдуард Яунгад. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению наших взаимоотношений и позволит обменяться лучшими практиками для работы общественных организаций», — отметила она.
Собравшиеся обсудили актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества. Ямальские общественники поделились опытом работы на территории.
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