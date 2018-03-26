Футболисты сборной России провели тренировку в полном составе накануне матча с французами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. / ТАСС /. Сборная России по футболу в полном составе провела тренировку накануне контрольного матча с командой Франции в Санкт-Петербурге, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Перед тренировкой на стадионе «Санкт-Петербург» российские футболисты минутой молчания почтили память жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Пожар произошел в воскресенье, погибли 64 человека.

Занятие посетил бывший футболист сборной Франции Вильям Галлас , который становился серебряным призером чемпионата мира 2006 года и победителем Кубка конфедераций 2003 года.

Матч Россия — Франция пройдет на стадионе «Санкт— Петербург» во вторник, начало — в 18:50 мск.