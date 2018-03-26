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Футболисты сборной России провели тренировку в полном составе накануне матча с французами
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Футболисты сборной России провели тренировку в полном составе накануне матча с французами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе провела тренировку накануне контрольного матча с командой Франции в Санкт-Петербурге, передает с места событий корреспондент ТАСС.
Под руководством тренерского штаба занимались 25 человек, оставшиеся в расположении Станислава Черчесова. После контрольной встречи с бразильцами (0:3), которая прошла в пятницу, расположение сборной из-за травм покинули полузащитники Руслан Камболов из "Рубина" и Роман Зобнин из "Спартака". Ранее в понедельник стало известно, что другой полузащитник Далер Кузяев вернулся в расположение "Зенита" из-за дискомфорта в стопе. Сборная прилетела в Санкт-Петербург в воскресенье вечером.
Перед тренировкой на стадионе «Санкт-Петербург» российские футболисты минутой молчания почтили память жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Пожар произошел в воскресенье, погибли 64 человека.
Занятие посетил бывший футболист сборной Франции Вильям Галлас, который становился серебряным призером чемпионата мира 2006 года и победителем Кубка конфедераций 2003 года.
Матч Россия — Франция пройдет на стадионе «Санкт— Петербург» во вторник, начало — в 18:50 мск.
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