Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости . В сети появилось видео, на котором упитанный кот оригинальным образом останавливает драку своих собратьев.

На кадрах видно, как животные готовятся к схватке, уставившись друг на друга и агрессивно шипя. В тот момент, когда начинается драка, появляется третий питомец и переключает внимание на себя.

Однако вместо того, чтобы ввязаться в конфликт, он заваливается на бок и таким образом "обезоруживает" соперников. Они тут же забывают о драке и расходятся как ни в чем ни бывало.