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Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео
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Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором упитанный кот оригинальным образом останавливает драку своих собратьев.
На кадрах видно, как животные готовятся к схватке, уставившись друг на друга и агрессивно шипя. В тот момент, когда начинается драка, появляется третий питомец и переключает внимание на себя.
Однако вместо того, чтобы ввязаться в конфликт, он заваливается на бок и таким образом "обезоруживает" соперников. Они тут же забывают о драке и расходятся как ни в чем ни бывало.
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