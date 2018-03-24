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Профсоюз считает, что новое руководство ФК «Рубин» не допустит проблем с выплатой зарплат
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Профсоюз считает, что новое руководство ФК «Рубин» не допустит проблем с выплатой зарплат 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Новое руководство казанского «Рубина» предпринимает все усилия, чтобы рассчитаться со старыми долгами клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.
В течение марта «Рубин» завершил процедуру реорганизации формы собственности, 16 марта решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО «ФК „Рубин“ признано полным спортивным правопреемником МАУ „ФК „Рубин“, к обновленной организации перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.
“У „Рубина“ периодически возникают задолженности, ребята обращаются, а сейчас в плане смены юридического лица просто отслеживаем, чтобы все договоры были заключены как минимум на тех же условиях, что и были, — прокомментировал ситуацию вокруг клуба Зотов. — Смена ведь только произошла, но вот один из футболистов (Ильзат Ахметов — прим. ТАСС) отказался подписывать контракт. Хотя это все [смена формы собственности] делается, как я понимаю, для того, чтобы обеспечить клуб финансированием и как раз погасить старые долги, от которых никто в клубе не отказывается. Я надеюсь, что ситуация там станет более здоровой в ближайшее время».
Глава профсоюза выразил мнение, что футболистам «Рубина» не стоит беспокоиться по правовым вопросам в связи с реорганизацией клуба. «Никаких новых поводов для обращения футболистов нет, та ситуация, которая произошла, не означает отказ от прошлых обязательств, это спортивная правопреемственность. Никто бы клубу не дал вытворять какие— либо махинации, наш профсоюз уже давно принял поправки в регламент, поэтому я надеюсь, что ситуация реально улучшится, а ребятам выплатят все, что обещали. Надеюсь, что впредь там не будут заниматься беспредельными тратами, тем более сейчас одним из новых учредителей клуба стал и Курбан Бекиевич (Бердыев, главный тренер „Рубина“ — прим. ТАСС), и они не должны допустить проблем», — подчеркнул собеседник агентства.
По ходу зимнего трансферного окна «Рубин» расстался сразу с несколькими футболистами, в том числе иностранцами, чтобы уменьшить финансовые расходы. В текущем розыгрыше чемпионата России клуб идет на девятом месте, набрав 27 очков в 23 играх.
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