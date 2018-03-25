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СМИ: жена Икарди мешает его переходу в «Реал»
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СМИ: жена Икарди мешает его переходу в «Реал» 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" заинтересован в приобретении нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, сообщает "Советский спорт".
По информации Diario Madridista, «сливочные» не могут начать переговоры с аргентинцем из-за его жены Ванды Нары, которая также является агентом футболиста.
Отмечается, что Нара находится в черном списке «Реала» среди футбольных агентов. Вместе с ней в данном списке числится и известный функционер Мино Райола.
Для старта переговоров с 25-летним форвардом «Реал» требует предоставить другого специалиста. В ином случае мадридский клуб откажется от трансфера.
В текущем сезоне чемпионата Италии Икарди провел в составе «Интера» 24 матча, в которых забил 22 мяча и сделал один голевой пас.
Ранее сообщалось, что в приобретении нападающего «нерадзурри» заинтересовался «Челси».
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