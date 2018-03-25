СМИ: жена Икарди мешает его переходу в «Реал»

По информации Diario Madridista, «сливочные» не могут начать переговоры с аргентинцем из-за его жены Ванды Нары, которая также является агентом футболиста.

Отмечается, что Нара находится в черном списке «Реала» среди футбольных агентов. Вместе с ней в данном списке числится и известный функционер Мино Райола.

Для старта переговоров с 25-летним форвардом «Реал» требует предоставить другого специалиста. В ином случае мадридский клуб откажется от трансфера.

В текущем сезоне чемпионата Италии Икарди провел в составе «Интера» 24 матча, в которых забил 22 мяча и сделал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что в приобретении нападающего «нерадзурри» заинтересовался «Челси».