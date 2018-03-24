Всемирная серия бокса: Патриот победил в Китае, Куба выиграла у Венесуэлы, Узбекистан проиграл в Колумбии

23 марта в Майкетии, Наньнине и Соледаде прошли матчи 8-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группах «А» и «C». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.

ГРУППА «А»

Соледад, Колумбия Колумбийские герои — 3:2 — Узбекские тигры

(49 кг) Юберхен Мартинес — ТКО 3 — Мироншох Ибрагимов

(56 кг) Джон Мартинес — ТКО 3 — Шахобидин Зоиров

(64 кг) Джон Гутьеррес — 0:3 — Икболжон Холдаров

Майкетия, Венесуэла Венесуэльские вожди — 2:3 — Кубинские укротители

(49 кг) Луис Поланко — 0:3 — Дамьен Арсе

(56 кг) Йоэль Финоль — 3:0 — Робейси Рамирес

(64 кг) Кристиан Паласио — 0:3 — Энди Крус

(75 кг) Эндри Сааведра — 0:3 — Арлен Лопес

Положение команд 1. Кубинские укротители: 9 очков (4 матча) 2. Узбекские тигры: 0 очков (1 матч) 3. Колумбийские герои: 4 очка (3 матча) 4. Венесуэльские вожди: 4 очка (2 матча)

ГРУППА «С»

Наньнин, Китай Китайские драконы — 1:4 — Патриот (Россия)

(49 кг) Ву Жонглинь — 3:0 — Доржо Раднаев

(56 кг) Сю Босянь — 1:2 — Василий Веткин

(64 кг) Гао Сунь — 0:3 — Радмир Абдурахманов

(75 кг) Хархень Вулипаер — 0:3 — Расул Алиев

(91 кг):— (WO (неявка) — Ровшан Ягубзаде

Положение команд 1. Патриот (Россия): 9 очков (4 матча) 2. Волки из Астаны: 6 очков (3 матча) 3. Индийские тигры: 0 очков (2 матча) 4. Китайские драконы: -1 очко (1 матч)

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