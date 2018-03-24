Московские дворы охватила настоящая футбольная лихорадка

Турнир по футболу для дворовых команд организовали жители московского района Кунцево. В преддверии чемпионата мира, который пройдет в России летом, страну охватила настоящая футбольная лихорадка, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Сегодня в турнире по дворовому футболу принимают участие четыре команды. Играют навылет — по олимпийской системе.

Турниры по дворовому футболу проходят в районе Кунцево регулярно. В них участвуют уже более 20 команд, и это не предел. Приходят ребята из соседних районов. При этом соревнования не анонсируются в соцсетях. Чтобы собраться, футболистам не нужен интернет. Для этого есть сарафанное радио. А за компьютером и в телефоне они проводят минимум времени.

«Не просто же сидеть дома, играть в компьютер. А надо двигаться, заниматься чем-то», — говорит участник турнира.

Возраст участников — от 15 до 20 лет. Чтобы не замерзли, местные жители на свои деньги оборудовали для них теплую раздевалку. «Здесь электрический чайник, также есть своя автономная печка, есть свое электричество», — говорит местный житель Денис Шендерович.

В Одинцове тем временем уличные спортсмены обходятся без теплого помещения, несмотря на почтенный возраст. Пенсионеры играют в волейбол, занимаются скандинавской ходьбой. Все организуют сами.

«Мне говорят, ты как алкоголик: если не пробежишь, сам не свой», — говорит пенсионер Александр Пискарев

Из таких активных людей и состоит местное общество спортсменов-любителей.

«Желающих заниматься много, просто людей надо организовать», — говорит тренер Виктор Погиблов.

Летом одинцовские пенсионеры будут сдавать нормы ГТО. Футболисты из Кунцева планируют массовый поход на матч открытия чемпионата мира по футболу.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM