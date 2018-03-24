Сборная Чили обыграла Швецию благодаря голу на 90-й минуте

Сборная Чили обыграла команду Швеции в товарищеском матче. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 22-й минуте после розыгрыша углового мяч был отражён на Артуро Видаля , который пробил с лёта с линии штрафной, послав мяч в левую девятку ворот соперника. Спустя минуту шведы отыгрались — комбинация через центр привела к голу Олы Тойвонена, оказавшегося без опеки перед воротами чилийцев.

На 90-й минуте Николас Кастильо забросил мяч на забежавшего в штрафную Алексиса Санчеса, опасный удар которого на себя принял Кристоффер Нордфельдт, но подбор оказался за Марко Боладосом , который легко расстрелял ворота хозяев.

Напомним, сборная Швеции сыграет на чемпионате мира в России, а Чили пропустит турнир.