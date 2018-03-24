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Сборная Чили обыграла Швецию благодаря голу на 90-й минуте
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Сборная Чили обыграла Швецию благодаря голу на 90-й минуте 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная Чили обыграла команду Швеции в товарищеском матче. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 22-й минуте после розыгрыша углового мяч был отражён на Артуро Видаля, который пробил с лёта с линии штрафной, послав мяч в левую девятку ворот соперника. Спустя минуту шведы отыгрались — комбинация через центр привела к голу Олы Тойвонена, оказавшегося без опеки перед воротами чилийцев.
На 90-й минуте Николас Кастильо забросил мяч на забежавшего в штрафную Алексиса Санчеса, опасный удар которого на себя принял Кристоффер Нордфельдт, но подбор оказался за Марко Боладосом, который легко расстрелял ворота хозяев.
Напомним, сборная Швеции сыграет на чемпионате мира в России, а Чили пропустит турнир.
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