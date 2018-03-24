Анастасия Белякова защитила титул чемпионки России по женскому боксу

Представительницы женского бокса принесли в копилку Челябинской области золото, два серебра и три бронзы чемпионата России. Титул чемпионки страны защитила бронзовый призёр Олимпиады в Бразилии Анастасия Белякова

Бронзовому призеру Олимпийских игр — 2016, чемпионке мира — 2014 Анастасии Беляковой из Златоуста противостояла Наталья Шадрина из Бурятии. Спортсменки боролись за первое место в весовой категории 60 килограммов.

Чемпионка мира — 2012 Александра Кулешова из Челябинска выступала в весовой категории 51 килограмм. В бою за золото наша землячка уступила Светлане Солуяновой, представляющей Москву и Ульяновскую область.

Второе серебро в копилку челябинской области принесла вице-чемпионка России — 2017 Ирина Автина (64 килограмма. — Прим. автора). В финале спортсменка уступила трехкратной победительнице первенств России Екатериной Дынник из Кемеровской области.

Уступили в полуфинале и заняли третьи места экс-чемпионки страны Мария Сартакова (57 кг) и Оксана Трофимова (75 кг), Елена Кузина (свыше 81 кг), представляющие Челябинскую область.

Чемпионат России по женскому боксу объединил в Улан-Удэ 153 спортсменок из 43 регионов страны. Обладательницы золотых медалей стали основными кандидатами на участие в чемпионате Европы, который пройдет 10–18 мая в польском Владыславово.