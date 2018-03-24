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Хоккейный клуб «Ростов» проиграл первую встречу с «Чебоксарами» на домашней арене
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Хоккейный клуб «Ростов» проиграл первую встречу с «Чебоксарами» на домашней арене 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице на Ice Arena завершилась первая встреча хоккейных команд «Ростов» и «Чебоксары» в рамках полуфинала Кубка Федерации. К сожалению, для наших спортсменов она закончилась неудачно, финальный счет: 2:5 в пользу соперника.
В конце января ростовчане дважды проиграли хоккеистам из Чувашской республики и очень хотели принести своей команде победу. В самом начале встречи, как и ожидалось, команды играли на равных. Однако на седьмой минуте произошло, то что можно назвать страшным сном. Гости забили первый гол, а уже через минуту на табло горели цифры 0:3.
— Тренер Григорий Пантелеев принял решение поменять вратаря и место Егора Оселедеца занял Сергей Горелов. «Кондоры» взяли 30-секундный тайм-аут и пошли вперед. Увы на 19-й минуте «Чебоксары» снова забросили еще одну шайбу. На перерыв команды ушли при счете 0:4, — сообщили в пресс-службе ХК «Ростов».
В начале второй двадцатиминутки хозяева арены пытались отыграться, но сделать этого не получилось. На 36-й минуте гости еще больше увеличили отрыв, забив пятую шайбу. Лишь в последнем игровом отрезке стала заметна позитивная динамика в игре нашей команды. На 16-й секунде Василий Мякинин забросил первую шайбу своей команды в матче. А когда до конца соревнования оставалось меньше четырех минут, «Ростов» забил еще раз, правда, итог игры от этого не изменился.
В воскресенье, 25 марта, команды проведут второй матч серии, после чего противостояние продолжится в столице Чувашии.
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