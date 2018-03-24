Генменеджер «Виннипега»: Штясны стать примером для молодежи

— Он подходит нам по многим параметрам. Начнем с того, что, когда он перешел к нам, снова травмировался Марк Шайфли . Но у нас в составе появился опытнейший игрок, проведший в НХЛ 800 матчей и больше 50 в плей-офф. Он самый настоящий профессионал, очень серьезный спортсмен. Есть хоккеисты, которые играют очень давно и находятся на хорошем счету. И есть игроки, которые очень серьезно относятся к своему делу, постоянно работают над собой, учатся. Такие люди могут стать примером для молодежи. Достаточно только наблюдать за тем, что они делают, как играют и как готовятся к играм, — передает слова Чевелдэйоффа официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Штясны в конце февраля перешел из «Сент-Луиса» в «Виннипег». В обмен «Блюз» получит 20-летнего Эрика Фоли , право выбора в первом раунде драфта в 2018 году и в четвертом раунде в 2020 году.

Отметим, что форвард отказался от пункта контракта о запрете на обмены, чтобы перейти в «Джетс».