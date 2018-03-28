Обследование показало хорошую динамику восстановления Джикии

Обследование защитника московского "Спартака" и сборной России Георгия Джикии в римской клинике показало хорошую динамику восстановления. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы команды, также был согласован дальнейший план реабилитации.

Джикия получил разрыв крестообразной связки в товарищеском матче с китайским «Шанхай СИПГ» в январе.