Обследование показало хорошую динамику восстановления Джикии 

Обследование защитника московского "Спартака" и сборной России Георгия Джикии в римской клинике показало хорошую динамику восстановления. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы команды, также был согласован дальнейший план реабилитации.
Джикия получил разрыв крестообразной связки в товарищеском матче с китайским «Шанхай СИПГ» в январе.
Кроме того подтвердился диагноз полузащитника Джано Ананидзе. Он также получил разрыв крестообразной связки. 28 марта ему будет проведена операция.