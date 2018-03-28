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Обследование показало хорошую динамику восстановления Джикии
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Обследование показало хорошую динамику восстановления Джикии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Обследование защитника московского "Спартака" и сборной России Георгия Джикии в римской клинике показало хорошую динамику восстановления. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы команды, также был согласован дальнейший план реабилитации.
Джикия получил разрыв крестообразной связки в товарищеском матче с китайским «Шанхай СИПГ» в январе.
Кроме того подтвердился диагноз полузащитника Джано Ананидзе. Он также получил разрыв крестообразной связки. 28 марта ему будет проведена операция.
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