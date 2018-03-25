Ещё
Погибший при теракте французский полицейский обвенчался перед смертью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погибший при теракте французский полицейский обвенчался перед смертью 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Российская Газета
Подполковник французской полиции Арно Бельтрам, который обменял себя на заложницу при теракте в супермаркете на юге Франции, обвенчался в реанимации за несколько часов до смерти. Изначально со своей невестой Бельтрам планировал пожениться в июне, передает РИА Новости.
Выходец из Марокко Редуан Лакдим захватил заложников в супермаркете в департаменте Од. Прибывший на место Бельтрам предложил обменять себя на заложницу. Действия подполковника позволили спасти жизни нескольких людей, однако сам он получил серьезные ранения. Жертвами нападения стали четыре человека, еще 15 пострадали.
Во Франции пройдут торжественные мероприятия в память о подполковнике Бельтраме.
Российская Газета: последние новости
Свободные демократы Германии требуют отмены антироссийских санкций Банкноты в 200 и 2000 рублей принимают 85 процентов банкоматов Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин прголосовали на выборах президента
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигурист Плющенко обратился к Загитовой69
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас19
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Медведев жестко ответил на оскорбление грека5
Стал известен диагноз травмы игрока «Спартака»1
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение