Погибший при теракте французский полицейский обвенчался перед смертью

Подполковник французской полиции Арно Бельтрам, который обменял себя на заложницу при теракте в супермаркете на юге Франции, обвенчался в реанимации за несколько часов до смерти. Изначально со своей невестой Бельтрам планировал пожениться в июне, передает РИА Новости

Выходец из Марокко Редуан Лакдим захватил заложников в супермаркете в департаменте Од. Прибывший на место Бельтрам предложил обменять себя на заложницу. Действия подполковника позволили спасти жизни нескольких людей, однако сам он получил серьезные ранения. Жертвами нападения стали четыре человека, еще 15 пострадали.

Во Франции пройдут торжественные мероприятия в память о подполковнике Бельтраме.