Мотивирующие лекции: лекции по мотивации от Ника Вуйчича, Джейми Оливера

О том, как дожить до 100 лет, научить своих детей правильно питаться и начать бегать с понедельника.

«TEDTalks» — вдохновляющие лекции, которые читают знаменитые люди разных сфер деятельности: образование, бизнес, политика, технология, наука и культура. На сегодняшний день данные лекции популярны во всём мире. За всё время проведения конференций на сцену выходили такие известные личности как Билл Гейтс , Джош Кауфман, Элизабет Гилберт и даже Билл Клинтон . «Чемпионат» сделал подборку 9 лекций от, в которых известных личности и атлеты расскажут вам о любви к спорту, правильном питании, а также смогут вдохновить и мотивировать вас на новые достижения.

Смотреть видео на официальном канале TEDTalks на YouTube.

Лекция 1. Как преодолеть отчаяние?

Профессиональный оратор Ник Вуйчич родился с редким заболеванием — у него отсутствуют все конечности. Ник рассказывает свою историю: как его дразнили в школе и как он смог всё преодолеть. Ему было очень тяжело, в какой-то момент Ник даже задумывался о самоубийстве. Однако, несмотря на все трудности, он смог найти в себе силы двигаться дальше. Сейчас Ник Вуйчич — известный оратор, который выступает во всем мире и помогает людям.

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Лекция 2. Научите детей правильно питаться

О чём ещё может говорить один из самых известных шеф-поваров в мире? Конечно, о еде, а точнее о здоровом питании. Джейми Оливер рассказывает о том, насколько важно обучить ребёнка с самого детства правильно, сбалансировано питаться.

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Лекция 3. Заплыв на Эвересте

Пловец-экстремал Льюис Пью рассказывает о своем заплыве на Северном Полюсе. Он говорит о сложностях, с которыми столкнулся и о мыслях, которые его мучили во время заплыва. После этого Льюис обещал себе, что больше никогда не будет плавать в холодных водах. Однако, позже он услышал об озере Имжа в Гималаях и о таянии. Так он вновь решил совершить заплыв в холодные воды.

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Лекция 4. 24 ноги

Спортсменка и актриса Эйми Маллинс родилась без малоберцовых костей, из-за чего лишилась ног. Несмотря на это Эйми с самого девства любила спорт, она перепробовала много всего, пока не остановилась на беге. В результате за свою карьеру она установила множество рекордов и выиграла крупнейшие соревнования. Сейчас у Эйми 12 пар искусственных ног. В лекции она рассказывает о том, насколько отличается реакция на её ноги у взрослых и детей. Эйми была на конференции два раза. Как признается спортсменка, после того, как она пришла на конференцию в первый раз, её жизнь кардинально изменилась.

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Лекция 5. Об удивительной науке мотивации

Аналитик Дэн Пинк изучал науку о мотивации людей. Он был удивлен, когда обнаружил, что между тем, что знают учёные и тем, что принимают на практике бизнесмены огромная разница.

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Лекция 6. Мы рождены, чтобы бегать?

В чём заключается бег: просто левой-правой? Ответ на этот вопрос знает американский писатель и журналист Кристофер Макдугалл, который просто обожает бег. Во время своей лекции он рассказывает о том, почему он разочаровался в кроссовках для бега, а также разные истории о атлетах, с которыми ему довелось познакомиться лично.

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Лекция 7. Как дожить до 100 лет?

Дэн Бюттнер — путешественник, исследователь, преподаватель, писатель, а также и автор трёх мировых рекордов по длительности велопутешествий. Во время своего выступления Бюттнер рассуждает о том, что сейчас много источников, рассказывающих о том, как же нам продлить свою жизнь.

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Лекция 8. Что происходит, когда врачи не могут диагностировать вашу болезнь

В 28 лет Дженнифер Бреа была аспирантом в Гарварде и любила путешествовать. Однажды у Дженнифер поднялась температура, в результате она лечилась несколько недель. Она ходила к врачам, однако те говорили, что с ней всё в порядке. Однако потом появились другие симптомы: ей было трудно говорить и двигаться. Оказалось, что всё дело было в диагнозе её врача.

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Лекция 9. Зачем выходить из дома?

Бен Сондерс — британский полярный исследователь, атлет, оратор-мотиватор. Самое известное достижение Бена — одиночный лыжный поход к Северному полюсу. Однажды ему задали вопрос: «стоит ли вообще выходить из дома?» О своих рассуждениях Бен решил поделиться во время своего выступления.

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