Россия — Бразилия — 0:3. Бразильские журналисты о «Лужниках» и Акинфееве

На другом конце земного шара пишут: Акинфеев — лучший из россиян, а Тите принял странное решение.

Folha de S.Paolo: «Зрители начали уходить за 15 минут до конца матча»

Журналист Фабио Алейше уже несколько месяцев живет в Москве и останется тут до конца ЧМ-2018. Репортер рассказал не о самой игре, а как на его взгляд был организован матч.

«Перекрытые улицы, рамки досмотра, служебные собаки и политические разборки. При всей строгости организации «Лужники» (стадион примет матч-открытие ЧМ-2018) прошли тест. На подходе к стадиону можно было увидеть много полицейских. Они встречали болельщиков уже в метро. Ближе к стадиону начали появляться волонтеры, которые помогали найти дорогу болельщикам и журналистам. За пределами стадиона практически все надписи — на русском. Несмотря на холод пришло около 60 тысяч зрителей, при вместимости 81 тысяча. Правда, за 15 минут до конца матча многие начали уходить с трибун»

ESPN Brasil: «Тите принял странное решение, но, вероятно, там есть логика»

Во время прямого эфира из Москвы журналисты ESPN Brasil Жоао Бранко, Густаво Рофман и Григорий Телингатер обсудили запутанную ситуацию с игроками. Дело в том, что на матч против сборной России можно было заявить лишь 23 футболиста. Среди них не оказалось защитника Родриго Кайо

«Его выдернули из клуба, хотя он сейчас мог бы играть в чемпионате штата за «Сан-Пауло», однако в сборной он даже не вошел в заявку на матч из 23 человек! Я могу понять возмущение болельщиков, раз футболист оказался вне игры и в сборной, и в клубе. Стоило ли его тогда вызывать? В клубе он точно играл бы. Да, странное решение. При этом, наверняка, у Тите была логика. Мы знаем, что он просматривает футболистов не только по ходу матчей, но и на тренировках. Да и потом, если вы спросите у Родриго Кайо, хотел ли он поехать со сборной и бороться за место на ЧМ-2018, то он, наверняка, ответил бы утвердительно. Не все так очевидно в этой ситуации. А может стоило дать россиянам в аренду центрального защитника?»

O Globo: «Убийственные с пространством, запертые без него»

Бразильские аналитики утверждают, что именно такой тест был необходим сборной. Команде Тите нужно было проверить свои силы на фоне оборонительной команды. «Бразилия все время доминировала в матче и действовала организованно. Но было очевидно, что в первом тайме что-то не получалось. Россияне оказались именно таким соперником, которого ожидали: пять защитников в первой линии и три либо четыре — во второй. Тите хотел увидеть от своих футболистов, как они будут врываться между линиями соперника» Кстати, к тому же выводу пришел аналитик «Чемпионата» Сергей Титов , который на фотографиях продемонстрировал, как, перекатывая мяч, бразильцы находили свободное пространство. Почитать можно тут.

UOL: «У России был дестабилизирован центр обороны»

Не только отечественные СМИ обнаружили проблемы в центре защиты сборной России. Колумнист UOL отметил как бразильцам удавалось давить все больше и больше по ходу матча.

«В первом тайме немного не хватало индивидуальных действий, но после гола Миранды игра изменилась. Еще проще стало, когда Коутиньо реализовал пенальти. После этого центр обороны сборной России был дестабилизирован. Это позволило Паулиньо остаться совсем одному прямо у ворот соперника и головой поразить цель»

Placar: «Акинфеев — главная звезда»

Ну и последнее. Бразильское издание Placar в своем отчете выделило Акинфеева, назвав его главной звездой сборной России. После 0:3 лучший игрок сборной — вратарь. Это все, что нужно знать о сборной России на сегодня.