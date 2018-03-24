«Химки» одолели «Тюмень», «Шинник» победил в Курске

В 29-м туре ФНЛ завершены еще два матча. «Химки» играли против аутсайдеров из «Тюмени» и минимально победили 1:0 благодаря раннему голу Егора Данилкина

Курский «Авангард» не смог спасти матч с «Шинником», пропустив два мяча на стыке таймов — 1:2. Это противостояние стало самым результативным в туре, к тому же два мяча их трех — это автоголы.

"Волгарь" принимал питерское «Динамо» и оказался в меньшинстве на 37-й минуте, однако астраханцы не пропустили и свели матч вничью — 0:0.

Протокол игры

ФК Химки

Тюмень

(1:0) Данилкин Егор 16'

24 марта.

Протокол игры

Авангард Курск

Шинник

24 марта.

Протокол игры

Волгарь

24 марта.