«Химки» одолели «Тюмень», «Шинник» победил в Курске 

В 29-м туре ФНЛ завершены еще два матча. «Химки» играли против аутсайдеров из «Тюмени» и минимально победили 1:0 благодаря раннему голу Егора Данилкина.
Курский «Авангард» не смог спасти матч с «Шинником», пропустив два мяча на стыке таймов — 1:2. Это противостояние стало самым результативным в туре, к тому же два мяча их трех — это автоголы.
"Волгарь" принимал питерское «Динамо» и оказался в меньшинстве на 37-й минуте, однако астраханцы не пропустили и свели матч вничью — 0:0.
Протокол игры
ФК Химки
Тюмень
(1:0) Данилкин Егор 16'
Исупов Вячеслав • Яковлев Андрей • Шумских Алексей • Данилкин Егор • Заика Кирилл • Талалай Денис • Поярков Денис • Мостовой Андрей • Веркашанский Сергей • Петрусёв Михаил 78' (Лапин Никита (78') • Машуков Ислам 68' (Радченко Александр (68')
Запасные: Батов Максим • Книга Денис • Пичугин Максим • Яковлев Максим • Караев Давид • Алибеков Муталип • Никитянов Владислав • Алиев Камран
Бучнев Станислав • Степанец Павел • Ненахов Максим • Кузнецов Андрей • Саламатов Никита • Чудин Иван • Козлов Александр • Шумилин Сергей 46' (Чуканов Андреа (46') • Карпов Данил 68' (Богатырёв Альберт (68') • Лаук Максим 57' (Муллин Камиль (57') • Рябокобыленко Артур
Запасные: Гузь Дмитрий • Граб Вячеслав • Юсупов Артём • Маслов Павел • Глухов Егор
24 марта.
Протокол игры
Авангард Курск
Шинник
45' Гоцук Кирилл (0:1)
52' Шайморданов Марат (0:2)
(1:2) Жестоков Максим 82'
Чагров Никита • Багаев Михаил • Дашаев Аслан • Гоцук Кирилл • Нетфуллин Равиль • Гурфов Азамат • Синяев Денис 46' (Митасов Артём (46') • Коробов Дмитрий • Альшин Ильнур • Тлупов Ислам 74' (Минаев Роман (74') • Федчук Артём 57' (Акбашев Роман (57')
Запасные: Козырев Станислав • Шогенов Марат • Никитин Денис • Бобрышов Илья
Антипин Станислав • Ятченко Евгений • Жестоков Максим • Чистяков Дмитрий • Камилов Владислав • Щадин Артём • Нарылков Сергей 90' (Дроздов Никита (90') • Безлихотнов Никита 66' (Земсков Михаил (66') • Самойлов Дмитрий • Шайморданов Марат 81' (Лях Андрей (81') • Низамутдинов Эльдар 90' (Магадиев Денис (90')
Запасные: Евсеев Павел • Яшин Дмитрий Владимирович • Крамаренко Сергей
24 марта.
Протокол игры
Волгарь
Динамо СПб Арапов Дмитрий • Иванов Дмитрий • Запрудских Виталий • Григорьев Антон • Бердников Алексей • Шалаев Олег • Пустозёров Алексей • Букия Темури 43' (Бабаев Владлен (43') • Ящук Данила 80' (Пилиев Ника (80') • Болонин Александр 37' • Бабырь Алексей
Запасные: Газзаев Руслан • Жабкин Михаил • Терновский Дмитрий • Мурачёв Олег • Соломатин Павел • Горулёв Виталий • Лесников Дмитрий • Козлов Данила
Генералов Егор • Бабенков Олег • Житников Алексей 73' (Рогов Максим (73') • Бычков Андрей • Цвейба Сандро 70' (Лагатор Душан (70') • Соловьёв Иван 57' (Власов Олег (57') • Кулишев Артём • Юрганов Игорь • Песегов Евгений • Киреенко Павел • Барсов Максим
24 марта.