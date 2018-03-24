Ещё
«Химки» одолели «Тюмень», «Шинник» победил в Курске
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Химки» одолели «Тюмень», «Шинник» победил в Курске 

Евро-футбол.Ру 22 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В 29-м туре ФНЛ завершены еще два матча. «Химки» играли против аутсайдеров из «Тюмени» и минимально победили 1:0 благодаря раннему голу Егора Данилкина.
Курский «Авангард» не смог спасти матч с «Шинником», пропустив два мяча на стыке таймов — 1:2. Это противостояние стало самым результативным в туре, к тому же два мяча их трех — это автоголы.
"Волгарь" принимал питерское «Динамо» и оказался в меньшинстве на 37-й минуте, однако астраханцы не пропустили и свели матч вничью — 0:0.
Протокол игры
ФК Химки
Тюмень
(1:0) Данилкин Егор 16'
Исупов ВячеславЯковлев Андрей • Шумских Алексей • Данилкин Егор • Заика Кирилл • Талалай Денис • Поярков ДенисМостовой АндрейВеркашанский СергейПетрусёв Михаил 78' (Лапин Никита (78') • Машуков Ислам 68' (Радченко Александр (68')
Запасные: Батов Максим • Книга Денис • Пичугин МаксимЯковлев МаксимКараев Давид • Алибеков Муталип • Никитянов Владислав • Алиев Камран
Бучнев СтаниславСтепанец ПавелНенахов МаксимКузнецов АндрейСаламатов НикитаЧудин ИванКозлов АлександрШумилин Сергей 46' (Чуканов Андреа (46') • Карпов Данил 68' (Богатырёв Альберт (68') • Лаук Максим 57' (Муллин Камиль (57') • Рябокобыленко Артур
Запасные: Гузь Дмитрий • Граб Вячеслав • Юсупов АртёмМаслов Павел • Глухов Егор
24 марта.
Протокол игры
Авангард Курск
Шинник
45' Гоцук Кирилл (0:1)
52' Шайморданов Марат (0:2)
(1:2) Жестоков Максим 82'
Чагров НикитаБагаев МихаилДашаев Аслан • Гоцук Кирилл • Нетфуллин РавильГурфов АзаматСиняев Денис 46' (Митасов Артём (46') • Коробов ДмитрийАльшин ИльнурТлупов Ислам 74' (Минаев Роман (74') • Федчук Артём 57' (Акбашев Роман (57')
Запасные: Козырев СтаниславШогенов МаратНикитин ДенисБобрышов Илья
Антипин СтаниславЯтченко Евгений • Жестоков Максим • Чистяков ДмитрийКамилов ВладиславЩадин АртёмНарылков Сергей 90' (Дроздов Никита (90') • Безлихотнов Никита 66' (Земсков Михаил (66') • Самойлов Дмитрий • Шайморданов Марат 81' (Лях Андрей (81') • Низамутдинов Эльдар 90' (Магадиев Денис (90')
Запасные: Евсеев ПавелЯшин Дмитрий ВладимировичКрамаренко Сергей
24 марта.
Протокол игры
Волгарь
Динамо СПб  Арапов ДмитрийИванов Дмитрий • Запрудских ВиталийГригорьев АнтонБердников АлексейШалаев ОлегПустозёров Алексей • Букия Темури 43' (Бабаев Владлен (43') • Ящук Данила 80' (Пилиев Ника (80') • Болонин Александр 37' • Бабырь Алексей
Запасные: Газзаев РусланЖабкин МихаилТерновский ДмитрийМурачёв ОлегСоломатин Павел • Горулёв Виталий • Лесников ДмитрийКозлов Данила
Генералов Егор • Бабенков ОлегЖитников Алексей 73' (Рогов Максим (73') • Бычков Андрей • Цвейба Сандро 70' (Лагатор Душан (70') • Соловьёв Иван 57' (Власов Олег (57') • Кулишев АртёмЮрганов ИгорьПесегов ЕвгенийКиреенко ПавелБарсов Максим
Запасные: Дворников ФёдорСарамутин ВалерийСолдатенко РостиславКоваленко Михаил Вадимович
24 марта.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Сон Хын-Мина на два года могут призвать в армию Нойштедтер и Рауш оштрафованы РФС за ночное посещение ресторана "Вы действительно думали, что я шучу? Готовьтесь!". Как Усэйн Болт рвётся в большой футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл6
Российские футболисты отметили поражение в баре49
Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане4
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение