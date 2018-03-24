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«Зенит-2» вырвал победу в Воронеже, но остался в зоне вылета
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«Зенит-2» вырвал победу в Воронеже, но остался в зоне вылета 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
В Первенстве подходит к концу 29-й тур. В Воронеже встречались занимающие последние места «Факел» и «Зенит-2». Как и другие матчи сегодняшнего дня, этот поединок получился нерезультативным, единственный гол состоялся за 9 минут до финального свистка, точный удар Андрея Панюкова принес важнейшие очки второй команде "Зенита" — 1:0.
Подопечные Константина Зырянова набрали 28 очков и на три балла отстают от спасительного места в таблице.
Протокол игры
Факел
Зенит-2  81' Панюков Андрей (0:1)
Трунин ИльяХайманов ИгорьСемёнов Андрей ИгоревичМустафин Темур 88' (Алхазов Александр (88') • Осипенко МаксимЛебеденко ИгорьКузьмин МаксимАфанасьев МихаилЛукьянов Иван II 76' (Шарифи Махмаднаим (76') • Рекиш ДмитрийМичуренков Дмитрий 76' (Сердюк Артём (76')
Запасные: Амбарцумян АрменМануковский АлександрФёдоров АртёмУшаков Евгений ВикторовичСадов Дмитрий • Верулидзе Александр • Арустамян Артур
Кержаков МихаилКруговой ДанилЗинков ВячеславБугриёв СергейКаккоев Никита 61' (Зуев Илья (61') • Пенчиков Даниил • Плетнёв ДмитрийМусаев ЛеонСиротов ВладиславЛесовой Даниил • Панюков Андрей 89' (Крапухин Станислав (89')
Запасные: Кизеев МихаилПрудников НиколайЗапрягаев ВасилийЕловских Александр
24 марта.
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