«Зенит-2» вырвал победу в Воронеже, но остался в зоне вылета 

В Первенстве подходит к концу 29-й тур. В Воронеже встречались занимающие последние места «Факел» и «Зенит-2». Как и другие матчи сегодняшнего дня, этот поединок получился нерезультативным, единственный гол состоялся за 9 минут до финального свистка, точный удар Андрея Панюкова принес важнейшие очки второй команде "Зенита" — 1:0.
Подопечные Константина Зырянова набрали 28 очков и на три балла отстают от спасительного места в таблице.
Протокол игры
Факел
Зенит-2 81' Панюков Андрей (0:1)
Трунин Илья • Хайманов Игорь • Семёнов Андрей Игоревич • Мустафин Темур 88' (Алхазов Александр (88') • Осипенко Максим • Лебеденко Игорь • Кузьмин Максим • Афанасьев Михаил • Лукьянов Иван II 76' (Шарифи Махмаднаим (76') • Рекиш Дмитрий • Мичуренков Дмитрий 76' (Сердюк Артём (76')
Запасные: Амбарцумян Армен • Мануковский Александр • Фёдоров Артём • Ушаков Евгений Викторович • Садов Дмитрий • Верулидзе Александр • Арустамян Артур
Кержаков Михаил • Круговой Данил • Зинков Вячеслав • Бугриёв Сергей • Каккоев Никита 61' (Зуев Илья (61') • Пенчиков Даниил • Плетнёв Дмитрий • Мусаев Леон • Сиротов Владислав • Лесовой Даниил • Панюков Андрей 89' (Крапухин Станислав (89')
Запасные: Кизеев Михаил • Прудников Николай • Запрягаев Василий • Еловских Александр
24 марта.