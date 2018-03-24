Тяжкий футбольный недуг

Наши футболисты, готовящиеся к домашнему — единственному в жизни! — чемпионату мира, в одну калитку проиграли в «Лужниках» сборной Бразилии. Это не удивительно и не зазорно, ведь Бразилия — великая футбольная держава. Мы же в футболе велики только на бумаге. Бумага эта — зарплатная ведомость любого российского клуба премьер-лиги.

Так уж сошлось, что накануне матча с Бразилией сайт Sports.ru опубликовал зарплаты футболистов в наших клубах. 68 игроков получают больше 1,5 миллиона евро в год. И это — без учета так называемых призовых, премий за победы и даже… ничьих, прописанных в каждом контракте. Больше всех — 5 миллионов евро — платят полузащитнику Паредесу в питерском «Зените» . Среднюю зарплату россиянина (35 369 рублей в месяц по данным Росстата ) он получает каждые 52 минуты, что днем, что ночью, во сне. В Италии, где Паредес играл еще полгода назад, его услуги стоили в восемь раз дешевле. И это очень показательно. Итальянцы помешаны на футболе, владельцы клубов всячески заманивают классных исполнителей. Но всему есть предел. Беспредельна лишь расточительность менеджеров наших ведущих клубов. Просто потому, что они, как правило, выбрасывают на ветер не личные, а государственные деньги.

Тот же «Зенит» заманивает звезд деньгами Газпрома , более чем наполовину принадлежащего государству. РЖД позволяет московскому «Локомотиву» платить защитнику Чорлуке 4,5 миллиона евро в год. Этот бедняга, кстати, повредил ахиллово сухожилие и в нынешнем сезоне выходил на поле всего один раз. Подавляющее большинство российских клубов финансируется из бюджета регионов — прямо или косвенно. Порой губернаторы «подбирают» своим клубам спонсоров, но это в известной мере лукавство: компания-спонсор получает определенные преференции, отбивая траты на футбол. В итоге получается, что за капризы второсортных футбольных звезд (первый сорт к нам не едет), азарт и безответственность футбольных топ-менеджеров, непомерные аппетиты агентов и прочих «представителей» игроков расплачиваются рядовые граждане — те самые, что получают по 35 тысяч отнюдь не европейских рублей.

И ладно бы в коня был корм! Увы, результатов на поле денежная накачка не приносит. Скорее наоборот. Сборная России в международном рейтинге за март занимает просто неприличное 63-е место. Компания подобралась знатная: чуть впереди — Кабо-Верде (это такие острова в океане в 600 км от побережья Африки, если кто не знает), сразу за нами — Гондурас. Рейтинг, надо сказать, вполне объективный, наши футболисты только что доказали это матчем с бразильцами.

До прихода в наш футбол сумасшедших денег мы никогда не падали столь низко. Именно они и погубили российский футбол — развращая игроков, которые, получив первый миллион, теряют интерес к игре и резко снижают требовательность к себе. Когда это происходит в масштабах страны, тренеру сборной становится просто не из кого выбирать. И травмы нескольких игроков становятся национальной трагедией и оправданием возможного фиаско на домашнем чемпионате мира.

Во всех восточноевропейских странах бывшего соцлагеря футболисты получают в десятки раз меньше, чем в России. И все эти сборные выступают значительно лучше. Польша — на 6-м месте, впереди нас Хорватия, Словакия, Сербия, Румыния, Болгария, Чехия, Черногория, Венгрия… Да что там, в самой Бразилии зарплаты профессионалов не идут ни в какое сравнение с доходами наших игроков. Пора, давно пора отказаться от госфинансирования профессионального футбола. Крайне болезненный, но, похоже, единственный метод лечения, который способен победить тяжкий недуг, поразивший наш футбол. Иначе мы так и останемся между Кабо-Верде и Годурасом.