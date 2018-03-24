Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Филадельфия — Миннесота, Мемфис — Лейкерс

Эмбиид пробьёт тотал в 23 очка, «Лейкерс» одолеют «Гриззлиз» от «-9» — в «Большом куше»

Полный провал постиг рубрику по итогам прошлого выпуска, закончившегося двумя проигранными ставками. Надежда на пробитие Эмбиидом тотала в 22 балла разрушилась об катастрофические действия «Орландо». Баскетболисты «Мэджик» оборонялись столь ужасно, что уже после первой половины, в которой Джоэл отметился 15 очками, «Сиксерс» могли в спокойном режиме доводить встречу до победы. Бретт Браун разумно предоставил отдых лидерам и в основном задействовал резервистов.

А вот Гриффину даже 42 минут на паркете не хватило, чтобы преодолеть планку в 23 результативных балла. Сшибка «Пистонс» и «Рокетс» получилась на удивление низовой, и оба коллектива крайне неудачно завершали владения. Блэйк сделал трипл-дабл, но был отвратителен в решающие мгновения поединка и слишком уверовал в свой дальний бросок. Мощный форвард «Детройта» отправил в цель лишь 1 бомбу из 7, а для прохода ставки не хватило как раз одной точной трёшки.

Таким образом, в банке содержится 48 762 фишки.

Ставка № 1 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.32/3.72, фора (-7,5) за 1.95. Тоталы — хозяева (114,5) за 1.93, гости (106,5) за 1.87, общий (221,5) за 1.95. Выбор — индивидуальный тотал Джоэла Эмбиида больше 23 очков с коэффициентом 1.9. Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 2700 фишек).

Начнём прогнозы с эмоционального желания отыграться за предыдущую неудачу. «Сиксерс» принимают дома «Тимбервулвз» и выглядят явными фаворитами сражения. Если в предыдущем случае Эмбиид не смог пробить индивидуальный тотал, то ближайшей ночью ситуация располагает к преодолению планки в 23 очка. Факторы, помешавшие во встрече с «Мэджик» добраться до необходимой результативности, на этот раз окажутся неактуальными, и Джоэл получит гораздо большее время на демонстрацию собственных возможностей.

Прошлый матч «Филадельфии» был вторым за двое суток, поэтому Бретт Браун очень внимательно следил за минутами своего центрового. Отметим, что баскетболисты «Орландо» сдались на милость уже в первой половине, и использование камерунского гиганта после перерыва перестало быть обязательным. Зато «Тимбервулвз» находятся в тяжелейшей борьбе с конкурентами за попадание в плей-офф и будут выкладываться в каждой сшибке по максимуму. «Миннесота» уж точно не развалится за пару четвертей, и Эмбииду придётся отбегать на площадке значительно больше, нежели недавно с «Мэджик». Парни Тибодо минувшей ночью рубились с «Никс», и беспощадный Том по привычке выжимал все соки из стартовой пятёрки, что скажется на концентрации и действиях в обороне.

Противостоять Джоэлу будет Таунс, отбегавший целых 40 минут с «Нью-Йорком», и после встречи соперников в родных стенах «Миннесоты» данная дуэль, возможно, станет или уже стала принципиальной. В текущем регулярном чемпионате «Сиксерс» одолели «Тимбервулвз», а затем камерунец победил ещё и в «Твиттере». Вряд ли центровой «Миннесоты» забудет слова визави и примется делом доказывать свою мощь, вот только Эмбиид гораздо хитрее, и способен легко посадить на фолы агрессивно защищающегося оппонента.

Ставка № 2 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.9/1.47, фора (+5) за 1.99. Тоталы — хозяева (106,5) за 1.9, гости (111,5) за 1.9, общий (218) за 1.95. Выбор — победа «Лейкерс» с форой «-9» с коэффициентом 2.63. Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 3260 фишек).

«Лейкерс» потерпели четыре поражения подряд, и напрашивается вывод, что у организации всё плохо, но нужно объективно смотреть на происходящее. В соперниках калифорнийцев были коллективы, входящие в зону плей-офф, а разница в счёте ни разу не превысила десяти очков. Люк Уолтон продолжает наигрывать молодёжь, а менеджмент получает ценную информацию, которая в будущем поможет принимать решения по каждому конкретному игроку. Баскетболисты «Лос-Анжелеса» сражаются за будущие контракты, и для многих из них данная мотивация превыше любой другой.

С другой стороны битвы находится бесхарактерный «Мемфис», с набором лодырей, отказывающихся сражаться за честь франшизы, а также тренер, запомнившийся в «Рокетс» лишь тем, что был слишком мягок с подопечными. Конли давно восстанавливается от повреждения, Газоль также пропустит встречу и единственным баскетболистом в составе уровня выше лиги развития остаётся Тайрик Эванс. Картина у «Гриззлиз» выглядит совсем печальной, но команда не расстраивается, а наоборот забавляется после унизительных поражений.

На подобном фоне «Лейкерс» смотрятся более зрелым, мастеровитым и жаждущим победы коллективом. Томас, Рэндл и Колдуэлл-Поуп будут продолжать доказывать собственную состоятельность и поднимать себе цену, а Болл и Кузма — стараться убедить руководство, что с ними можно строить команду с серьёзными амбициями. Докупим фору на гостей ради увеличения потенциальной прибыли, ведь в прошлом матче «Мемфиса» зашло бы даже «-60» на оппонентов.

Ставка № 3 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.3/3.88, фора (-8) за 1.95. Тоталы — хозяева (116,5) за 1.85, гости (109,5) за 1.95, общий (226) за 1.97. Выбор — тотал матча больше 226 очков с коэффициентом 1.97. Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1960 фишек).

«Хьюстон» и «Нью-Орлеан» менее недели назад сражались в очном противостоянии, и встреча получилась низовой с точки зрения тотала. В прошлом матче «Рокетс» с «Пистонс» команды даже с учётом овертайма не смогли сообразить на двоих и пары сотен очков, и для одного из лучших нападений ассоциации наступает пора снова вернуться к верховым результатам. «Пеликанс» также стремятся к успеху прежде всего за счёт атакующих действий, и напряжённая ситуация в турнирной таблице заставит Дэвиса с партнёрами бороться до самого финального свистка.

В битве с «Детройтом» реализация бросков «Хьюстона» выглядела ужасающей: 35% с игры, 64% с линии штрафных и меньше четверти забитых трёхочковых. Может ли лучшая команда ассоциации дважды подряд выступить столь невзрачно? Будет ли главный кандидат на приз самому ценному игроку сезона снова реализовывать 4 из 20 в поле, включая 0 из 8 с дальней дистанции? Очевидно, что рано или поздно «Рокетс» прорвёт, а соперник попадается вполне себе подходящий. В 4 из последних 6 дуэлях между оппонентами набиралось не менее 228 очков, что наглядно свидетельствует о характере большинства сражений.

«Хьюстон» гнёт свою линию, выбрасывая огромное количество трёхочковых, а «Пеликанс» зачастую пытаются отвечать аналогичным образом, надеясь, что все промахи подберёт Дэвис. Опасение вызывает состояние здоровья Бороды, так как Джеймс испытывает небольшие проблемы с левой ногой, но при любом раскладе соперники постараются добыть викторию, полагаясь на нападение. Вряд ли Д’Антони оставит в резерве сразу обоих звёздных малышей, поэтому хотя бы один из связки Пола с Харденом скорее всего выйдет на паркет.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 7000 фишек. В банке осталось 41 762 фишки.