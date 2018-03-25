«Опасался, что потеряем колесо»: уральский пилот завоевал 2-е место на чемпионате Европы по ралли

Уральский гонщик Сергей Ременник и его штурман Марк Розин заняли второе место на первом этапе чемпионата Европы по ралли — 2018, который состоялся на Азорских островах.

Раллийный экипаж свердловчан до последнего спецучастка претендовал на победу, и упустил первое место только из-за досадного столкновения с большим камнем.

На финише Ременник проиграл триумфатору этапа — аргентинцу Хуану Карлосу Алонсо 4 минуты и 43 секунды.

«Суббота начиналась нормально, — рассказал уральский пилот, — мы поставили задачу — удержать лидерство в классе. Алонсо был объективно быстрее, но у нас имелся неплохой запас по времени перед ним. Но были пара неудачных моментов — это пробитое вчера колесо и сегодня, на втором спецучастке дня, мы соскользнули между скал и потратили секунд 40 на этом, соответственно, все преимущество было утеряно. Перед завершающей секцией ралли между нами был разрыв 1,3 секунды и 60 километров. Как и в прошлом году, заключительный спецучасток ралли оказался решающим. Правда в этом году все-таки «повезло» и мы смогли доехать до финиша. На СУ-15 мы на хорошем ходу ударились колесом. Руль встал криво, колеса «смотрели» в разные стороны, я опасался, что в итоге мы потеряем колесо, но нет — мы на финише этого ралли!».

Сильно переживал за потерю хорошего результата и штурман Марк Розин. В прошлом году экипаж уральцев лидировал на всех спецучастках, и досаднейшим образом сошёл с дистанции на последнем СУ. Машина просто застряла на земляном валу и её невозможно было самостоятельно сдвинуть с места.

«Страшно было подъезжать к тому месту, где мы застряли в прошлом году, — рассказал Розин, — у меня было такое ощущение, что мы опять едем мимо дороги, но все хорошо. Работали в нормальном режиме, старались не делать ошибок. А где сегодня застряли, [между скал — прим. ред.] там на велосипеде трудно проехать, а не то, что на этой машине. Мы остановились, успокоились и потихоньку выехали вперед-назад. Не повторяли уже сделанных ошибок, потом доезжали очень уверенно, в своем ритме. После того, как ударились колесом, уже ехали медленно до финиша, потеряли порядка четырех минут».

Следующий этап чемпионата Европы по ралли состоится 3–5 мая на Канарских островах.