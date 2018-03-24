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В Перми прошёл семейный спортивный праздник для полицейских и их родных
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В Перми прошёл семейный спортивный праздник для полицейских и их родных 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми состоялся семейный спортивный праздник, в котором приняли участие сотрудники органов безопасности и правопорядка, ветераны силовых ведомств и их родные. Мероприятие «Всей семьёй на старт» в этом году посвятили 95-летию со дня образования общества «Динамо».
Старт празднику 24 марта дали на торжественном построении личного состава. Участников и болельщиков приветствовали начальник ГУ МВД России по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев и мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, бронзовый призёр Турина-2006 Светлана Высокова.
Спортивную программу открыл лыжный забег руководителей силовых и гражданских ведомств Прикамья. После чего сотрудники полиции и их близкие соревновались в разных дисциплинах: лыжных гонках, дартсе, семейной комбинированной эстафете, перетягивании каната, конкурсе силачей и других состязаниях.
Одним из самых ярких событий стало перетягивание каната: за состязаниями с удовольствием наблюдали не только хозяева праздника, но и многие пермяки, приехавшие в субботу на комплекс «Динамо». Детей и взрослых своими номерами и выступлениями развлекали творческие коллективы краевого ГУ МВД России.
Под занавес праздника состоялось чествование победителей и призёров состязаний и конкурсов. Им вручили кубки, медали и памятные подарки.
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