Нас ждет армейское дерби, Толванена — «Нэшвилл». ЦСКА выиграл серию у «Йокерита»

Московские армейцы вырвали победу у «шутов» в шестом матче серии — 4:3 и в четверг начнут в Санкт-Петербурге полуфинал против СКА. «Йокерит» попрощался с юбилейным для себя сезоном и вундеркиндом Эли Толваненом празднично — аншлагом и голом 19-летней восходящей звезды.

Рекордно затяжной пятый матч вымотал соперников. Особенно вратарей. После первого периода, завершившегося 2:1 в пользу «шутов», Илья Сорокин покинул пост номер один. Уступив его Ларсу Юханссону . Для армейского шведа это дебют в плей-офф КХЛ. А герой встречи номер пять Кари Рямо вообще не попал в заявку. Видно, рекордные для лиги 84 сэйва так просто не даются.

Олимпийский чемпион Сорокин, которого за непробиваемость окрестили стеной, допускал помарки, не всегда получая помощь от полевых игроков. Илья отбивал шайбу перед собой, терял концентрацию и пропускал ее подо льдом. Забыл про свою клюшку, позволив Толванену замкнуть штангу и забить первый для него гол в серии с ЦСКА.

Наставник ЦСКА Игорь Никитин бросил в бой тайное оружие — форварда Андрея Светлакова . Хельсинки и «Хартвалл Арена» не забыли его подвигов на молодежном чемпионате мира-2016. Гол Светлакова в финале подарил сборной Валерия Брагина шанс на овертайм, но золотые медали все-таки завоевали финны.

Андрея поставили в одну тройку с его тезкой Кузьменко и активным Романом Любимовым . Нет, не зря Кузьменко в кафе родной арены налегал на гречку в дни, когда не попадал в заявку не матчи. В связке со Светлаковым он обрел свою прежнюю игру. Смело шел в обводку, ставил в тупик соперников фирменными кружевами. Кузьменко открыл счет, завершив усилия Любимова и защитника Алексея Марченко . У автора гола нашлось время, чтобы порубить «котлетки» и прицельно бросить в дальнюю девятку.

Однако владея в первом периоде инициативой, гости получили дефицит в счете — 1:2. Во второй 20-минутке количество атак красно-синих превратилось в качество. Не везло Запольски. Вторая шайба заползла в ворота «шутов» от конька Оливера Лауридсена . Третья — после броска Кирилла Петрова со средней дистанции (в обоих случаях преуспел еще и ветеран Сан Саныч Попов). А четвертую, оказавшуюся победной в матче и серии, американец забил сам себе, спиной. Похвалим, конечно, капитана гостей Сергея Андронова . На вбрасывании он а-ля легенда Владимир Петров выгрыз для себя шайбу, потащил ее на пятачок с висящим на плечах защитником Томи Кивисто и был вознагражден хоккейным богом. Андронов, к слову, принес победу армейцам и в четвертом матче серии.

Хозяевам бы заменить вратаря, но на банке у них сидел 20-летний дебютант Юхо Ратилайнен. Такого в кубковую топку не бросишь.

Не тут-то было. Таких опытных арбитров на понт не возьмешь.

Разбушевался автор первой финской шайбы Томми Хухтала, не забивавший 20 предыдущих матча. Отправляясь в штрафной бокс, он заехал кулаком по заградительному стеклу, сопроводив эту акцию грозной тирадой, за что был изгнан с поля до конца игры.

А за 5 секунд до второго перерыва «десятку» получил Петров. За удар в голову.

В третьем периоде гости ушли в глухую оборону. Мог, правда, снять вопросы о победителе армеец Мэт Робинсон , но с пятачка угодил в щитки вратаря. Несколько раз звено Шалунова пробрасывало шайбу, вызывая свист переполненных трибун. 12592 зрителя — такой посещаемости «Хартвалл Арена» в этом сезоне не знала. Неприятно удивил Григоренко, которому никак не удавалось вывести шайбу из своей зоны. Ялонен в этой ситуации тянул с тайм-аутом, лишая пятерку соперника передышки. Гости все же выстояли. А «шуты» завершили сезон, в котором отпраздновали 50-летний юбилей своего клуба. Толванен с чистой совестью может ехать в «Нэшвилл», который ждет затяжной плей-офф.

ЦСКА ждет «гражданская война» со своим старшим (да, уже так) братом СКА.