Сборную Испании обвиняют в употреблении допинга и подкупе судьи

Для попадания на Чемпионат Европы-1984 испанцам в последнем туре нужно было разгромить мальтийцев с разницей в 11 мячей, чтобы сравняться по дополнительным показателям с голландцами. При таком раскладе за счет большего количества забитых голов они выходили на первое место в своей отборочной группе. Знатоки футбольной истории знают, что чудо произошло — «красная фурия» победила 12:1 и вышла на евро, в котором, к слову, дошла до финала. Но при каких обстоятельствах Испания громила бедную Мальту, стало известно спустя 35 лет.

В эфире программы Fiebre Maldini экс-игроки мальтийской сборной, Эммануэль Фабри и Сильвио Демануэле, рассказали о том, какие странные вещи происходили до и во время триумфального для Испании матча. По их словам, в гостинице, в которой они проживали, не было электричества, а рядом с ней всю ночь шумели какие-то непонятные люди и словно специально мешали посетителям отеля спать. Ситуация была настолько абсурдной, что наутро мальтийцам негде было позавтракать, потому как во всем здании не было ресторана.

Что касается самой игры, то, по мнению Сильвио Демануэле, испанские футболисты выглядели странно. Вот его слова: «У игроков сборной Испании изо рта шла пена, какая-то кислотная жидкость. Они пили воду и не могли остановиться. У меня брат два года занимался бодибилдингом, поэтому я знаю, что происходит, когда люди принимают стероиды», — заявил он.

Вдруг начал вспоминать прошлое и тренер мальтийской сборной на тот момент Виктор Скерри, поведавший публике такую историю: «Неожиданно в нашу раздевалку вошел невысокий молодой человек с подносом в руках. Поднос был забит лимонной нарезкой. Поскольку нам больше ничего не предложили, мы согласились принять и этот скромный презент со стороны хозяев. Но потом мы об этом пожалели. Все игроки, попробовавшие лимон, стали неважно себя чувствовать. Мы убеждены, что в лимон добавили каких-то лекарств, но у нас нет доказательств». Подтвердил слова своего тренера Демануэле, сказавший, что после того, как он проглотил кусочек лимона, он почувствовал себя опьяневшим.

Судейство в скандальном матче тоже было далеко от идеала, вспоминает Эммануэль Фабри: «Арбитр судил очень плохо. Я в жизни не видел, чтобы судьи так часто ошибались. В тот злосчастный вечер арбитр, как мог, помогал испанцам». Обслуживал ту встречу турок Эркан Гексель.

В 2008 году в интервью газете Marca Гексель не без гордости заявил: «В тот вечер я сделал очень многое для развития испано-турецких отношений». На этом он не остановился. Гексель вспомнил, как после матча его пригласили на ужин в Турецкое Консульство в Мадриде, как консул отблагодарил его за проделанную работу и торжественно произнес: «За один матч вы сделали больше для испано-турецких отношений, чем я за пять лет!»

Долгое время по ходу матча испанцам не удавалось даже приблизиться к заветной разнице в 11 мячей — первый тайм завершился со счетом 3:1. Однако сразу после перерыва — когда стала сказываться усталость в действиях мальтийцев — градом посыпались голы. За 12 минут до конца хозяевам не хватало для прохода двух точных ударов. И тут на помощь пришел Эркан Гексель, удаливший с поля за две желтые карточки Майкла Дегиоргио. Получив вдобавок численное преимущество, команда Мигеля Муньоса Мозуна все-таки выполнила поставленную перед ней задачу — гол Хуана Антонио Сеньора на 88-й минуте стал логическим завершением футбольного спектакля.

Это покажется странным, но судейством тогда были возмущены лишь несчастные мальтийцы. Голландцы, пролетевшие в результате мимо чемпионата Европы, никак не отреагировали. Более того, президент федерации футбола Нидерландов заявил в прессе, что судья хорошо отработал матч. И говорил он об этом на полном серьезе. Оценка делегата матча главному арбитру также соответствовала общим впечатлениям — Гексель получил 3,5 балла из 4 возможных.

Экс-капитан сборной Испании и известный тренер Хосе Антонио Камачо, участвовавший в той встрече, в ответ на обвинения мальтийцев назвал всю эту историю выдумкой и бредом сумасшедшего. А футбольная федерация Испании выступила с заявлением, в котором пригрозила, что подаст в суд на того, кто опорочит доброе имя испанского футбола.