Боксер Кулешова: успех на ЧР — только первый шаг, новые задачи — победы на ЧЕ и ЧМ

Завоевание звания чемпионки России по боксу является лишь первым шагом в новом сезоне, следующие цели — успешное выступление на чемпионатах Европы и мира, заявила РИА Новости победительница турнира в Улан-Удэ Виктория Кулешова

Спортсменка в субботу в решающем поединке чемпионата страны победила Саяну Сагатаеву , в третий раз став сильнейшей в России. Турнир проходил в столице Бурятии 19-24 марта.

"На уже третьем чемпионате России я выигрываю в финале у одной и той же девушки, — сказала Кулешова. — Я очень ответственно подошла к турниру, потому что высоко подняла планку и ее надо держать. Финал получился очень эмоциональным, ведь сложно каждый год настраиваться на одного и того же соперника. И нервы уже накалены до предела, тем более, когда выступаешь в другом часовом поясе. Это первый успех в году, теперь буду нацелена только на победу на чемпионате Европы, а потом и на чемпионате мира (турниры пройдут соответственно в мае в Польше и в ноябре в Индии)".

"Второй бой в Улан-Удэ для меня сложился не очень удачно — я впервые в жизни оказалась в нокдауне, — добавила собеседница агентства. — А это просто колоссальный опыт — редко когда на соревновании получаешь новый опыт, а теперь это мне удалось (с улыбкой)".

Чемпионка страны в категории до 51 кг Светлана Солуянова заявила РИА Новости, что шесть лет шла к новому успеху (впервые спортсменка стала сильнейшей в России в 2012 году).

"И победа была ожидаемой для меня — я очень осознанно готовилась к турниру и выполнила свою задачу, — отметила спортсменка. — Все встречи были очень сложными, но в финальном поединке (с Александрой Кулешовой) ответственность была очень высока. Мне надо было работать с дальней дистанции, не давая сопернице входить в ближний бой. Теперь я постараюсь достойно выступить на чемпионате Европы".