Джанлуиджи Буффон: Мы должны снять шляпы перед Аргентиной

40-летний вратарь сыграл в поединке с Аргентиной на «Этихаде», который выиграли южноамериканцы (2:0).

— Мы должны снять шляпы перед Аргентиной, поскольку они дали прекрасное представление. Матч мог закончиться ничьей, но им удалось реализовать свои шансы, а мы этого не сделали. Италия переживает этап становления после того, как не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.