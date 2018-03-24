Джанлуиджи Буффон: Мы должны снять шляпы перед Аргентиной 

40-летний вратарь сыграл в поединке с Аргентиной на «Этихаде», который выиграли южноамериканцы (2:0).
— Мы должны снять шляпы перед Аргентиной, поскольку они дали прекрасное представление. Матч мог закончиться ничьей, но им удалось реализовать свои шансы, а мы этого не сделали. Италия переживает этап становления после того, как не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.
Аргентина обладает огромным потенциалом в атаке и сильными защитниками. Это один из кандидатов на победу на чемпионате мира вместе с Бразилией, Германией и Испанией, — заявил Буффон.