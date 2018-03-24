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Александр Гайдуков: На Кубке Европы боролись с давлением европейского сообщества
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Александр Гайдуков: На Кубке Европы боролись с давлением европейского сообщества 

Советский спорт 55 минут назад
Женская сборная России уступила команде Греции в финале Кубка Европы
«Мы сделали шаг вперед и это отрадно. Это движение вверх, предстоит большой объем работы, есть цель к которой будем идти и обязательно прибавим к чемпионату Европы. Движение вверх и шаг вперед — это относительно бронзы, не важно чего: чемпионата мира, Олимпийских игр, Мировой лиги. Плюс нам приходилось бороться не только с соперником — с давлением европейского сообщества: нас не любят, нас боятся, не хотят видеть нигде. Вопреки этому девчата доказали, что готовы биться за медаль высшего достоинства», — приводит РИА «Новости» слова Гайдукова.
Россиянки в финале турнира, который проходил в Испании, проиграли команде Греции.
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