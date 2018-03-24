Футбольный и мини-футбольный «Спартак» начали сотрудничать

Футбольный клуб «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с одноименным мини-футбольным клубом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Два года назад мы здесь собирались и создали дружественный проект — красно-белая семья. Этот шаг, который мы делаем с футбольным клубом, — один из важнейших путей сближения спартаковского общества», —заявил вице-президент МФК «Спартак» Игорь Снежницкий

Он отметил, что в рамках сотрудничества планируется создать федеральную сеть школ по мини-футболу. «Мы берем на себя очень важное обязательство — отсматривать по всей стране самых талантливых детишек и рекомендовать их в академию футбольного „Спартака“», — отметил функционер.

Футбольный «Спартак» — десятикратный чемпион России и 12-кратный чемпион СССР. Одноименный мини-футбольный клуб один раз выигрывал национальное первенство.