Ещё
Футбольный и мини-футбольный «Спартак» начали сотрудничать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольный и мини-футбольный «Спартак» начали сотрудничать 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Футбольный клуб «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с одноименным мини-футбольным клубом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Два года назад мы здесь собирались и создали дружественный проект — красно-белая семья. Этот шаг, который мы делаем с футбольным клубом, — один из важнейших путей сближения спартаковского общества», —заявил вице-президент МФК «Спартак» Игорь Снежницкий.
Он отметил, что в рамках сотрудничества планируется создать федеральную сеть школ по мини-футболу. «Мы берем на себя очень важное обязательство — отсматривать по всей стране самых талантливых детишек и рекомендовать их в академию футбольного „Спартака“», — отметил функционер.
Футбольный «Спартак» — десятикратный чемпион России и 12-кратный чемпион СССР. Одноименный мини-футбольный клуб один раз выигрывал национальное первенство.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова155
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Минспорта удручил результат матча с бразильцами23
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение