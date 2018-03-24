Двухметровый прыжок и задержание: под Волгоградом готовят четырёхлапого чемпиона

Бельгийская овчарка по кличке Тайгер готовится к соревнованиям на конкурсе «Верный друг». Всего за полгода собака научилась перемахивать через двухметровый забор и искать подозрительные предметы.

Вместе со своим хозяином Анатолием послушный Тайгер тренируется на полигоне. Как прилежная ученица, двухлетняя овчарка уверенно работает в паре и выполняет больше 20 команд. В прошлом году волгоградский тандем занял второе место в Южном военном округе. В этот раз наша команда настроена на абсолютную победу.

До конкурса осталось меньше двух месяцев

— На соревнованиях нам предстоит пробежать три километра, — рассказывает старший сержант Анатолий Колпаков. — На середине пути будет этап — стрельба. На следующий день мы пойдем на трехсотметровую полосу препятствий. Тайгер будет перепрыгивать через высокий забор, бежать по лестнице и ползти под низко натянутой сеткой. В конце соревнований нашему псу предстоит отличиться в защитной службе и задержании.

Оба участника рады, что под ногами не грязь, а чистый снег

На пятерку справившись со всеми заданиями, энергичный Тайгер получает простой, но сытный обед. Специально для пса, который готовится к соревнованиям, повар из московского кинологического центра готовит кашу, мясо, рыбу, овощи и зелень.

У команды всего один выходной

Вместе с двухлетней овчаркой в военной кинологической службе живут 18 питомцев. Пока один четвероногий будет бороться за победу в соревнованиях, другие будут нести службу и охранять военные объекты.

В подчинении у Армена двое срочников и трое контрактников

— Возраст наших собак — от года до пяти лет. Есть у нас и настоящие ветераны, — рассказывает командир комендантской роты Армен Карапетян. — В нашем отделении караульных собак есть пёс по кличке Пит, который занимал в конкурсе первое место в Южном федеральном округе, а в России стал четвёртым.

Тайгер знает куда кусать. Руки еще ни разу не путал

С собаками занимаются пять кинологов со специальным образованием. По словам профессионалов, которые выводят животных на тренировки шесть дней в неделю, сложнее всего научить пса отказываться от еды. Четвероногие не сразу могут определить чужого и привыкнуть к стрельбе.

Тайгер может контролировать свою агрессию