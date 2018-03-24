Хоккеисты борются за приз Президента Беларуси

В Беларуси в эти дни проходят соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президента республики. Представители разных регионов играют друг с другом по одному матчу.

В полуфинал уже вышли 4 команды: Президента Беларуси, Брестской, Минской и Гомельской областей. В их составе ветераны спорта и любители этого вида спорта.

«Это игроки, возрастные, которые свое время проводили во дворах при СССР с клюшкой зимой, летом с футбольным мячом. Так у них за годы сформировалась любовь и к хоккею, и к футболу. И в том числе они на уровне играют против игроков команды президента Беларуси. Для них это очень почетно», — рассказал представитель президентского спортивного клуба Павел Егоров

Уже скоро пройдет плей офф и финальная серия матчей республиканского турнира.

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