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Хоккеисты борются за приз Президента Беларуси
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Хоккеисты борются за приз Президента Беларуси 

Мир24 52 минуты назад
Фото: Мир24
В Беларуси в эти дни проходят соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президента республики. Представители разных регионов играют друг с другом по одному матчу.
В полуфинал уже вышли 4 команды: Президента Беларуси, Брестской, Минской и Гомельской областей. В их составе ветераны спорта и любители этого вида спорта.
«Это игроки, возрастные, которые свое время проводили во дворах при СССР с клюшкой зимой, летом с футбольным мячом. Так у них за годы сформировалась любовь и к хоккею, и к футболу. И в том числе они на уровне играют против игроков команды президента Беларуси. Для них это очень почетно», — рассказал представитель президентского спортивного клуба Павел Егоров.
Уже скоро пройдет плей офф и финальная серия матчей республиканского турнира.
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