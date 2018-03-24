Три российские пары вышли в полуфинал первого ЧЕ по волейболу на снегу 

Это многократные победители этапов Евротура-2018 Руслан Даянов/Тарас Мыськив, Юрий Богатов/Павел Ракусов и Людмила Даянова/Мария Ушкова.
В плей-офф также вышли Руслан Быканов/Максим Худяков, но в четвертьфинале они уступили немецкой паре Пауль Беккер/Йонас Шредер со счётом 8:11, 9:11. За выход в финал немцы сыграют с российской парой Богатов/Ракусов.
У женщин до плей-офф добрались и Екатерина Сырцева/Ксения Хакимзянова, которые в четвертьфинале уступили соотечественницам Даяновой и Ушаковой со счётом 9:11, 7:11.