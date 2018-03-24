«Как-то подать, кому-то забить», «всех попереломать»: яркие тренерские установки

Портал "Евро-Футбол.ру" решил сделать подборку необычных и интересных тренерских установок…

А поводом к написанию этой статьи послужили недавние воспоминания Александра Глеба о наиболее впечатлившей его предматчевой речи Арсена Венгера : «Это, наверное, в 2006 году было, перед финалом Лиги чемпионов. Пришли на установку, сели. Венгер, ничего не говоря, включил телевизор, а там картинка с озером, по которому плавают лебеди. Сотни, если не тысячи. В какой-то момент их всех пугает шум, после чего птицы начинают хлопать крыльями и синхронно набирать высоту. Буквально взлетают сплошным белым полотном в едином порыве. Мы сперва смеялись, а потом притихли, потому что картина на самом деле произвела впечатление… Арсен после этого говорит: „Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха“. Парни согласно закивали — это реально тронуло и мотивировало», — цитировал Глеба «Большой футбол».

Известно, что Хосеп Гвардиола перед самым финалом Лиги чемпионов-2009 с "Манчестер Юнайтед" , оказавшимся для «Барселоны» победным, показал своим подопечным видеонарезку, состоявшую из фрагментов фильма Ридли Скотта «Гладиатор» и эпизодов с участием игроков «сине-гранатовых», а саундтрек включал в себя арию из оперы «Турандот», исполненной Лучано Паваротти.

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По ходу лигочемпионской встречи казанского «Рубина» и миланского «Интера» осенью 2009 года главный тренер «нерадзурри» Жозе Моуринью потратил 14 из 15-ти минут перерыва на то, чтобы утихомирить пыл Марио Балотелли , получившего жёлтую карточку на 42-й минуте. «Я сказал ему следующее: „Марио, сейчас я не могу тебя заменить, ведь у нас больше не осталось нападающих. Поэтому не трогай никого из соперников и старайся играть на чистых мячах. Если мы теряем мяч, то не проявляй агрессии. Не отвечай на провокации и не вступай в спор с арбитром, даже если он допустит ошибку“. В результате второе предупреждение Балотелли схлопотал уже на 46-й минуте.

Бывший главный тренер „Севильи“ Эдуардо Бериццо, настраивая свою команду на второй тайм домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона против „Ливерпуля“, признался, что болен раком предстательной железы. И если до перерыва мерсисайдцы громили андалусийцев со счётом 3:0, то целый матч закончился 3:3.

Рулевой норвежской „Волеренги“ Ронни Дейла давал установку на матч национального чемпионата против „Бранна“ в голом виде. „Многие уже видели меня обнажённым. Мы должны были повеселиться со всей серьёзностью. Не знаю, было ли это красиво, но результат дало“, — сказал Дейла после встречи, которую его команда выиграла 2:1, прервав серию из трех поражений подряд в турнире.

Экс-форвард „Палермо“ Амаури просветил итальянскую прессу, что в 2006 году перед матчем Кубка УЕФА против „Вест Хэма“ главный тренер команды Франческо Гвидолин использовал для мотивирования игроков настоящее ружьё. „После тренировки в раздевалку зашёл Гвидолин с огромной сумкой. Он достал из неё ружьё и направил на моих партнёров, сделал суровое лицо и сказал: „В первой игре вы их ранили, а сейчас обязаны их убить“, — вспоминал Амаури. В первом матче противостояния „Палермо“ обыграл „Вест Хэм“ 1:0, а в ответном 3:0.

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Вот что рассказывал официальному сайту львовских „Карпат“ об одной из установок Виталия Кварцяного в луцкой „Волыни“ голкипер Всеволод Романенко : „Сидят 14 легионеров, среди которых 8 африканцев. И тут Кварцяный говорит: „Вы сегодня должны сражаться, как Александр Матросов “. Понятно, что наши зарубежные партнёры ни сном, ни духом, кто такой Матросов. Тогда наставник начинает показывать! Командует Петру Кушлику: „Иди за автоматом“. Ассистент тренера берёт швабру и ложится на пол. Кварцяный продолжает: „Представь, что ты фашист. Стреляй!“. Кушлик начинает „стрелять“: „Трата-та-та-та-та-та“, а Виталий Владимирович разгоняется и бросается на него, как на амбразуру дзота. Сцена ещё та… А Кварцяный, будто ничего не произошло, встаёт и спрашивает: „Ну что, поняли, кто такой Матросов?“.

В интервью „Сегодня.ua“ лучший игрок Украины-2003 Олег Венглинский рассказывал об интересных установках Семёна Альтмана Евгения Кучеревского , под руководством которых он играл в одесском „Черноморце“ и „Днепре“ соответственно. Про Альтмана: „Его установки в „Черноморце“ — это отдельная тема. Они могли длиться и час, и больше, поскольку Семён Иосифович разбирал команду соперника досконально, до мелочей, включая её врачей и массажистов (смеётся). Ну и, конечно, его знаменитые гороскопы, на основании которых он и формировал состав на игру. На экран с монитора выводилась специальная таблица, на которой каждый, кто должен был выйти на поле, видел свой поминутный график: вот в этом отрезке у тебя будет спад, а вот здесь, наоборот, подъём. У меня по этим гороскопам всегда всё было плохо. Я, конечно, к этим раскладам относился скептически, а вот он, наоборот, очень серьёзно. Наверное, поэтому я в „Черноморце“ и не раскрылся (смеется)“.

Венглинский про Кучеревского: „Перед ответной встречей „Днепра“ с „Гамбургом“ в Кубке УЕФА-2003/2004 немцы всячески показывали своё пренебрежение к нам. Мало того, что никто из них не мог правильно произнести слово „Днепропетровск“, так они ещё привезли с собой двоих поваров, будто у нас некому нормально готовить, начали скандалить при поселении — непременно хотели отель с внутренним двориком, чтобы там им никто не мешал гулять. Ну и всё в таком духе.

И на установке Евгений Мефодьевич говорит: „Люди не знают наш город, не воспринимают нас как соперника. Привезли поваров, наверное, думают, что у нас есть нечего. Мы должны сделать так, чтобы они на всю оставшуюся жизнь запомнили, что это за город, и что здесь за люди живут“. По ходу этого монолога он всё больше и больше заводился, а закончил на самой высокой ноте: „Ребята, загоним немцев за Бранденбургские ворота!“.

Его напутствие так всех задело, что „Гамбург“ буквально вынесли вперёд ногами — 3:0. Подводя итог игры, Кучеревский удовлетворённо констатировал: „Вот теперь они и „Днепр“ надолго запомнят, и „Днепропетровск“ научатся произносить. Всё то, что и требовалось“.

Другой пример. Играем в чемпионате дома с „Полиграфтехникой“, проигрываем после первого тайма 0:1. А в Александрии тогда играло много футболистов, арендованных из „Днепра“, и мы с ними перед игрой, естественно, очень тепло, по-дружески общались. В перерыве Кучеревский заходит в раздевалку: „Ну, что, нацеловались, наобнимались со своими друзьями? Надо было ещё им цветы подарить. А они сейчас к вам в карман залезли, премиальные ваши отнимают. Где ж ваше самолюбие?“.

Дима Михайленко возразил было: „Мефодич, а что нам надо было отворачиваться от них?“. Кучеревский: „Зачем отворачиваться? Пожал руку, сказал „Привет!“, а про себя: „Пошёл ты…“. На поле друзей нет. Если вы об этом забыли, то выходите сейчас и вспоминайте“. Во втором тайме мы загнали их „в одну калитку“ — 3:1. Мефодич после игры: „Ну вот, а теперь целуйтесь с ними сколько хотите. Можете даже в ресторан на ужин пригласить — премиальные у вас есть“.

В рамках того же материала „Сегодня.ua“ делился своими впечатлениями от работы с Виктором Прокопенко Иван Гецко. „В одном из последних чемпионатов СССР одесский „Черноморец“ принимал дома, если мне не изменяет память, ереванский „Арарат“ и проигрывал после первого тайма, причём абсолютно по делу. А тогда у нас в команде как раз шла смена поколений. Половина — молодёжь: я, Цымбаларь, Никифоров, Кошелюк, половина — ветераны: Гришко, Ищак, Спицын, Жора Кондратьев. И вот в перерыве Виктор Евгеньевич зашёл в раздевалку, окинул нас всех взглядом и говорит: „Я не понимаю, что происходит. Вы тут сами разберитесь (и так выразительно смотрит на „стариков“). А после игры поговорим“.

Только дверь за ним закрылась, наши „дедушки“ подрываются и устраивают нам такой „разбор полётов“, что мама не горюй! По-взрослому, с рукоприкладством! На второй тайм мы выходили кто — с подбитым глазом, кто — с разбитой губой, но поединок тот в итоге всё-таки выиграли. А Прокопенко после матча, как ни в чём не бывало, поблагодарил всех за хорошую игру и за проявленный характер. Впрочем, для него подобное поведение абсолютно нехарактерно, за время моей работы с ним это был единственный такой случай“.

Перед последним туром чемпионата Франции 2015/2016 „Тулузе“ для сохранения места в элитном дивизионе требовалось обыграть на выезде „Анже“. Главный тренер команды Паскаль Дюпра сказал своим футболистам: „Я верю и всегда верил в вас. Нашей победы ждут не только работники клуба, но и фанаты, ваши дети и родственники. Парни, нас ждёт последний и самый сложный матч, об отпуске думать ещё рано“. После этого он показал видеообращение, которое специально записали болельщики и родственники футболистов. Игроки оказались очень тронуты, некоторые даже пустили слезу. В итоге „Тулуза“ победила 3:2 и сохранила место в Лиге 1 на следующий сезон.

К „семейному мотивированию“ прибегнул и главный тренер „Арминии“ Билефельд Карстен Рамп перед матчем с одним из лидеров второй Бундеслиги „Айнтрахтом“ из Брауншвейга. „25 тысяч людей сидят там снаружи и ждут, что вы устроите взрывное шоу. 25 тысяч! Они молятся Богу, что вы сегодня нажмёте на газ и дадите огня. Однако есть то, что для меня гораздо важнее. Когда вы приходите домой, то вы делитесь всей хренью, которая происходит с вашими жёнами, детьми и девушками. Всей. Всем, что здесь происходит. И они всегда с вами. Всегда. Сегодня они сидят на трибуне и, как и другие, молятся Богу, что вы дадите огня!“. Далее Рамп сказал, что отправит копии этого видео жёнам и подругам игроков. „Арминия“ выиграла 6:0.

Рассказ экс-игрока „Ливерпуля“ Питера Томпсона о том, как мотивировал своих подопечных на матч против „Манчестер Юнайтед“ легендарный рулевой „красных“ Билл Шенкли: „Он сидел в раздевалке и расписывал нам каждого футболиста „Юнайтед“. Шенкли прекрасно понимал, что когда играют две одинаково классные команды, главным фактором становится уверенность в собственных силах. „Посмотрите на одного из футболистов „МЮ“, — говорил Шенкли. — Это ужасно переоценённый игрок. И вообще он дурно пах оба последних раза, когда я с ним сталкивался. Взгляните на Нобби Стайлза. Без контактных линз он слеп, как крот, просто оглушайте его, когда столкнётесь с ним. Посмотрите на Уилла Фолкса, когда он разворачивается, такое ощущение, что его ноги в бетоне. „Ливерпуль“ выиграл 3:0, и после возвращения в раздевалку Шенкли сказал: „Только что вы победили одну из лучших команд в Европе. Замечательные ощущения, не правда ли?“.

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Наверное, многие помнят, как мотивировал игроков ЦСКА Леонид Слуцкий в перерыве сентябрьского матча 2015 года с „Мордовией“ в Саранске, когда „армейцы“ проигрывали 0:3, а в итоге выиграли 6:4. „Сказал, что если не выиграем, все в Иркутск полетят. Это возымело действие“, — заявил Слуцкий в эфире телеканала „Наш футбол“. В Иркутске через несколько дней „красно-синим“ предстояла кубковая встреча против местного „Байкала“.

Вот пример необычной речи на установке от Эдуарда Малофеева : „Идёт по джунглям стадо павианов. Навстречу им тигр. Все павианы, соответственно, дрожат. Но один из них отделяется от стада и бесстрашно бросается на тигра. Пошёл на смерть. Причём верную. Но товарищи-то выживают“. Потом Малофеев делает длинную паузу, в раздевалке повисает гробовая тишина, и тут тренер, набрав воздуха, выкрикивает одному из подопечных в лицо: „Так есть сегодня среди нас такие павианы?“.

Дмитрий Лоськов рассказывал „Спорт-Экспрессу“ об оригинальных спичах Анатолия Бышовца. „Вот одна из притч, которую мы слышали от него. „Стали из глины лепить кувшин. Сначала её давили руками — глине больно, но терпит. После засунули в печь. Глине жарко, но она терпит. И получился дивный сосуд. Вот и вы должны терпеть. Зато потом вырастете в прекрасных футболистов и будете со мной побеждать. Потому что я — избранный свыше и послан сюда научить вас играть в футбол“. Наши ребята, ко всему привыкшие, реагировали спокойно. А вот у легионеров глаза лезли на лоб от таких речей“. Ещё про Бышовца: Игорю Яновскому запомнилось, что перед выездным матчем сборной России против украинской команды в отборе к Евро-2000 Анатолий Фёдорович давал установку в киевском отеле шёпотом — были догадки, что его могут прослушивать (Спортс.ру).

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Слова Александра Гришина об одной из установок Адамаса Голодца, под руководством которого он играл в московском „Динамо“: „Ребят, сегодня надо кого-то обвести, как-то подать, кому-то забить, где-то в подкате, где-то в шпагате. В общем, идите и побеждайте!“ ( еженедельник „Футбол“ ).

Об интересных установках Арсена Найдёнова в сочинской „Жечмужине“ и Валерия Овчинникова (Бормана) в нижегородском „Локомотиве“ в интервью „Спортс.ру“ рассказывал Александр Игнатьев . Про Найдёнова: „У нас был матч в Сочи, а следующий тур играем в Москве. Найдёнов перед домашней встречей, называя состав, говорит нашему защитнику: „Почепцов, переодеваешься, разминаешься, но играть будешь в Москве“ (смеётся). Был у нас ещё такой футболист — Рома Хагба. Как-то перед игрой Найдёнов говорит: „Угловые справа сегодня подаёт Рома, а слева –Хагба“. Помню ещё случай. Сидит наш футболист перед игрой, жалуется на колено, говорит, что играть не сможет. Заходит Найдёнов, достаёт стодолларовую купюру, прикладывает к больному колену игрока и спрашивает: „Ну что, полегчало?“. Тот, конечно, сразу „выздоровел“ (смеётся)“. Про Бормана: „Помню одну из его установок. Приходит с чемоданом денег в раздевалку и говорит: „Этот чемодан денег я ставлю в ворота соперника. А теперь вставайте и заберите его!“. Приходилось выходить и забирать“.

Не менее интересно повествовал „Спорт-Экспрессу“ про Валерия Овчинникова Иван Гецко. „Я только что пришёл в нижегородский „Локомотив“. Идёт предматчевая установка. В центре комнаты стоит бильярдный стол, кругом — игроки в креслах сидят. Овчинников внезапно обращается к своему помощнику Козину: „Где сумка с деньгами? Иди и принеси“. Тот приносит какой-то баул. „А теперь, — говорит Борман, — залезь на стол и высыпай содержимое“. Козин открывает сумку, и через мгновение на сукне появляется гора бумажных рублей. „Так, — зловеще произносит Овчинников, — а теперь все подошли к столу и взяли, кто сколько сможет“. Никто не сдвигается с места, Борман берёт в руки кий: „Быстро, встали и подошли…“. Игроки поднимаются и начинаются карабкаться на стол, отпихивая друг друга… Тут главный тренер со всей дури бьёт кием по столу, и тот разлетается на куски: „Назад, сидеть, выверните карманы!“. Чувствую, что у меня начинается истерика. „Гецко, ты чего смеёшься, твою мать?“. Нужно заметить, у Овчинникова каждое второе слово — мат. Причём очень виртуозный. „Так, — шепчет Борман, — это всё ваше. Вы это всё заберёте, но… только после игры!.. Козин, забери деньги!“. Уже потом, познакомившись с Овчинниковым поближе, я понял, что весь этот спектакль был тщательно отрежиссирован“.

Отдельного внимания в нашей статье заслуживают установки Софербия Ешугова в краснодарской „Кубани“. Вот что рассказывал в интервью „Спортс.ру“ Андрей Соломатин : „В Краснодаре был сначала один тренер, потом пришёл другой — „величайший“ Софербий Ешугов , который, наверное, поработал во всех топ-клубах, лучше всех разбирается в футболе, ведущий специалист российского первенства. Со своими прогрессивными методами работы, которые сейчас, наверное, используют все великие тренеры… Вот садится команда на установку, и Ешугов говорит: „Ребята, у нас есть три тактические схемы: „подсолнух“, „скрепка“ и „капкан“. Мы сидим с Вовкой Бесчастных, Лёшкой Герасименко, Женькой Варламовым — то есть те, кто поработал с какими-то, наверное, менее известными специалистами, но всё-таки поработали — и обалдеваем от происходящего. Потом достаётся откуда-то повидавшая виды салфетка, он берёт её и, не отрываясь от бумажки, зачитывает: „Как должен играть защитник. Защитник должен отобрать мяч, отдать своему…“ и так далее. Следующие пункты, блин, не запомнились. Рассказываю дальше. „Подсолнух“ — это когда мяч у кого-то из нас, и все должны, как семечки, разбежаться по полю. Что такое „скрепка“ — убей, не помню, но вот „капкан“ — это что-то вроде прессинга, только по понятиям Ешугова это „капкан“. Когда соперник получает мяч — и вся команда должна его быстро окружить!.. И запасные тоже должны выбежать на поле и тоже окружить! Вот в такие тактические схемы я, увы, не вписался. Наконечником „скрепки“ не стал“.