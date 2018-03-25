Никлас Бекстрём вышел на третье место по очкам в истории «Вашингтона» 

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил со счётом 4:6 (1:3, 1:1, 2:2).
Шведский нападающий победителей Никлас Бекстрём записал на свой счёт четыре голевые передачи. Это позволило ему сравняться в списке самых результативных игроков в истории «Кэпиталз» с Майком Гартнером. Они делят третью позицию с 789 баллами.
На первом месте находится российский форвард Александр Овечкин с 1116 очками, второе место занимает словак Петер Бондра (825 баллов).